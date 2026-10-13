Kaynak: DHA

İstanbul Beşiktaş’ta gece yarısı bir basketbol sahasında peş peşe havai fişek patlatıp araçlarıyla kaçmaya çalışan 4 şüpheli, polisin hızlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı. Film sahnelerini aratmayan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Basketbol sahasına çok sayıda havai fişek kuran şüpheliler, fişekleri ateşlemeye başladı. Mahallede büyük gürültüye neden olan ve gökyüzünü dumanla kaplayan patlamaların ardından şüpheliler, kırmızı renkli bir otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Beşiktaş Ekiplerinden Zamanında Müdahale

Durumu fark eden Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ve motorize ekipler, kısa sürede kaçan aracın önünü kesti. 07 CBA 022 plakalı otomobili kıskaca alan ekipler, kapıları açarak araç içerisindeki 4 kişiyi etkisiz hale getirdi. Şüphelilerin yakalanmasının ardından araçta ve bagaj bölümünde detaylı arama gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan kimlik kontrollerinde araçtakilerin Yaşarcan O. (24), Ensar E. (24), Murat S. (29) ve Enes Ü. (27) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, "Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlamasıyla işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerde şüphelilerden Yaşarcan O.’nun daha önceden "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçundan emniyette kaydının bulunduğu öğrenildi.