Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kent genelinde kullanım ömrünü tamamlamış ve insan sağlığını tehdit eden asbestli su borularını yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde bulunan D9 İçme Suyu Deposu'na bağlı 1.000 metre uzunluğundaki asbestli şebeke hattının deplase yapım süreci başarıyla tamamlandı.

"HİÇBİR ŞEY HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİL"

Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, altyapı yatırımlarının görünmez olduğu gerekçesiyle ihmal edilemeyeceğini belirterek, "Asbestli boru zehir saçan boru demek. 40-50 yıllık hatlardan bahsediyoruz. Su kaçakları ve zehir saçan sular bu kente yakışmıyor. Maliyetli ve zor bir iş olmasına rağmen hiçbir şey hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın sağlığından önemli olamaz. 20 ilçemizin tamamında asbestli hatları temiz ve dayanıklı borularla değiştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ARIZALAR VE SU KESİNTİLERİ SON BULUYOR

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise eskiyen hatların hem sürekli arızalara ve su kesintilerine yol açtığını hem de halk sağlığı riski barındırdığını vurgulayarak, yürütülen planlı çalışmalarla Maltepe Mahallesi'nin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturulduğunu ifade etti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN VE MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Eski hatlar nedeniyle özellikle üst kotlara su ulaşmadığını belirten Maltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çakır ve mahalle sakinleri, boruların neredeyse iki haftada bir patlaması sonucu yaşanan su kesintilerinin sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ ekiplerine teşekkür etti.