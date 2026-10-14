UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanan ilk 9 maçta toplam 32 gol atıldı. İşte gecenin sonuçları...Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
1 7
Gecenin en gollü karşılaşması Inter-Club Brugge arasında oynanırken, toplam 7 gol kaydedildi.
2 7
Bayern Münih ise deplasmanda Viking ile 3-3 berabere kaldı.
3 7
Barcelona, İstanbul’da konuk olduğu Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti.
4 7
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Sabah: 2 - Slavia Prag: 0
Lens: 0 - Sporting CP: 2
Arsenal: 3 - Lille: 0
5 7
Galatasaray: 1 - Barcelona: 4
Viking: 3 - Bayern Münih: 3
Inter: 3 - Club Brugge: 4
6 7
Atletico Madrid: 2 - Manchester United: 0
RB Leipzig: 1 - PSV Eindhoven: 0
Villarreal: 3 - Napoli: 1
7 7