Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanan ilk 9 maçta toplam 32 gol atıldı. İşte gecenin sonuçları...

Kaynak: İHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları - Resim: 2

Gecenin en gollü karşılaşması Inter-Club Brugge arasında oynanırken, toplam 7 gol kaydedildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları - Resim: 3

Bayern Münih ise deplasmanda Viking ile 3-3 berabere kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları - Resim: 4

Barcelona, İstanbul’da konuk olduğu Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları - Resim: 5

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Sabah: 2 - Slavia Prag: 0
Lens: 0 - Sporting CP: 2
Arsenal: 3 - Lille: 0

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları - Resim: 6

Galatasaray: 1 - Barcelona: 4
Viking: 3 - Bayern Münih: 3
Inter: 3 - Club Brugge: 4

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta ilk gün sonuçları - Resim: 7

Atletico Madrid: 2 - Manchester United: 0
RB Leipzig: 1 - PSV Eindhoven: 0
Villarreal: 3 - Napoli: 1

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