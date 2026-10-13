Mansur Yavaş'tan Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yılına özel duygusal mesaj

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla X hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti güzel Ankara’mıza hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.