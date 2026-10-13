Amasya’nın Suluova ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzüne çıkan sığırcık sürüsü, sergilediği hareketlerle dikkat çekti. Farklı yönlere doğru toplu hâlde uçan kuşlar, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.
Suluova semalarında dakikalar boyunca hareketlerini sürdüren sığırcıkların uçuşunu izleyen vatandaşlar, ortaya çıkan görüntülere ilgi gösterdi. Kuşların hareketlerine bir süreliğine başka kuşlar da eşlik etti.
O anları kaybetmek istemeyen bazı vatandaşlar, sığırcıkların gökyüzündeki dansını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.