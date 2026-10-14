Sağlık alanında çalışan meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesi gündemde.
4 meslek grubuna yeşil pasaport: Teklif Meclis'e sunuldu
Sağlık alanında görev yapan 4 meslek grubuna yeşil pasaport verilmesinin önü açılıyor. YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 15 yıl mesleki deneyim şartıyla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. İşte detaylar...Kaynak: ANKA
Meslekte 15 yılını tamamlayanların yeşil pasaport alabilmesini öngören kanun teklifi, YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala tarafından Meclis'e sunuldu.
YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanında görev yapan meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesine yönelik yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.
Teklif kapsamında tabipler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacıların, meslekte en az 15 yıl görev yapmış olmaları şartıyla hususi damgalı pasaport alabilmeleri öngörülüyor.
Pala, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık meslek mensuplarının yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesi amacıyla hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.
Pala açıklamasında, “Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk.” ifadelerini kullandı.
15 Yıllık Mesleki Deneyim Şartı
Teklifin öne çıkan düzenlemesini, belirlenen sağlık meslek gruplarında 15 yıllık mesleki çalışma şartının esas alınması oluşturuyor. Düzenlemeyle, mesleki deneyimini belirli bir süre boyunca sürdüren hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların hususi damgalı pasaport alabilmesine yönelik yasal bir dayanak oluşturulması amaçlanıyor.
Yeşil pasaport, sahiplerine birçok ülkeye seyahatlerinde vize muafiyeti veya kolaylığı sağlayabilen özel bir pasaport türü olarak biliniyor. Bu nedenle söz konusu düzenleme, özellikle uluslararası bilimsel toplantılara, kongrelere, mesleki eğitimlere ve akademik etkinliklere katılmak isteyen sağlık çalışanları açısından önem taşıyor.