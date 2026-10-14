4 meslek grubuna yeşil pasaport: Teklif Meclis'e sunuldu

Yeşil pasaport, sahiplerine birçok ülkeye seyahatlerinde vize muafiyeti veya kolaylığı sağlayabilen özel bir pasaport türü olarak biliniyor. Bu nedenle söz konusu düzenleme, özellikle uluslararası bilimsel toplantılara, kongrelere, mesleki eğitimlere ve akademik etkinliklere katılmak isteyen sağlık çalışanları açısından önem taşıyor.