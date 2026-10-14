Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşama kadar yurtta beklenen hava durumu: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Birçok bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına beklenirken Antalya ve Muğla’da şiddetli yağış, Güneydoğu’da ise toz taşınımı etkili olacak. İşte yurdumuzda bölge bölge, il il hava durumu...Kaynak: Haber Merkezi
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu keimlkerde 1 ila 3 derce artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bilecik haricinde) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 15°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelininin (Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.