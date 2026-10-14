Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Birçok bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına beklenirken Antalya ve Muğla’da şiddetli yağış, Güneydoğu’da ise toz taşınımı etkili olacak. İşte yurdumuzda bölge bölge, il il hava durumu...

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşama kadar yurtta beklenen hava durumu: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu keimlkerde 1 ila 3 derce artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 3

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bilecik haricinde) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 5

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 6

AKDENİZ
Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelininin (Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 12

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 13

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 14

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 15

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 16

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak, fırtına ve çamur yağışı - Resim: 17

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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