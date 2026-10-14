Air India'nın Frankfurt'tan Yeni Delhi'ye giden uçağı, pilotun bomba tehdidi iddiası üzerine uçak kaçırma kodunu verdi. Uçak, Hindistan'ın kuzeybatısındaki Jaipur'a gönderildi.
Boeing 787-9 tipi uçağın güvenli şekilde Jaipur Uluslararası Havalimanı'na iniş gerçekleştirdiği ve olayın ardından güvenlik kontrollerinin başlatıldığı aktarıldı.
Uçakta 306 yolcu yer alıyordu. Uçağın, kaçırılma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 transponder kodunu iletmesinin ardından güvenlik prosedürlerini aldı.
İlk haberlerde alarmın yanlışlıkla verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın kesin nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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