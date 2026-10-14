Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekiplerinin girdiği aktarıldı. Gelişmeyi, kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Mahiroğlu, paylaşımında “Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de.” ifadelerini kullandı.
HALK TV'YE KAYYUM ATANDI
Halk TV'ye kayyum atandı. Kayyum ekibi yönetimi devr aldı. Yayın durduruldu.
Deniz Bayramoğlu'nun sabah saatlerindeki programı yapılmazken, bant üzerinden 'Görkemli Hatıralar' yayınının verildiği görüldü.
KANALDA ARAMA YAPILIYOR
Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor.
Kanalın bulunduğu yol polis tarafından kapatıldı, çalışanların binaya girişine izin verilmiyor.
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