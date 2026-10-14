Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekiplerinin girdiği aktarıldı. Gelişmeyi, kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Mahiroğlu, paylaşımında “Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de.” ifadelerini kullandı.

HALK TV'YE KAYYUM ATANDI

Halk TV'ye kayyum atandı. Kayyum ekibi yönetimi devr aldı. Yayın durduruldu.

Özel'den Halk Tv'ye kayyum atamasına tepki: Millet kazanacak, vesayetçiler yenilecekÖzel'den Halk Tv'ye kayyum atamasına tepki: Millet kazanacak, vesayetçiler yenilecekGündem

Deniz Bayramoğlu'nun sabah saatlerindeki programı yapılmazken, bant üzerinden 'Görkemli Hatıralar' yayınının verildiği görüldü.

Halk TV'ye kayyum atandı, yayın durduruldu - Resim : 2

KANALDA ARAMA YAPILIYOR

Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor.

Mansur Yavaş'tan Halk TV'ye kayyum atanmasına tepkiMansur Yavaş'tan Halk TV'ye kayyum atanmasına tepkiGündem

Kanalın bulunduğu yol polis tarafından kapatıldı, çalışanların binaya girişine izin verilmiyor.

AYRINTILAR GELİYOR...