Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim)

Dün yükseliş ile başlayan ons altın, akşam saatlerinde sert düşüş yaşadı. Yüzde 1 üzerindeki bir kayıpla akşama giriş yapan ons altın sabah saatlerinde hafif toparlandı. Yüzde 0,10’luk yükseliş ile başlayan ons altın 6 bin 610 dolar seviyesinde işlem kaydetti. Ons altın yüzde 0,07’lik yükseliş ile 4 bin 163 dolar seviyelerinde işlem aldı.