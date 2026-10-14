Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim)

Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim)

Altın piyasalarının gözü bugün saat 15.30'da açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi ile akşam yayımlanacak Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildi. Veri öncesi dalgalı bir seyir izleyen ons altın sabaha toparlanarak başladı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altında rakam değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 1

Altın piyasasının gözü kulağı Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ABD'nin eylül ayı tüketici enflasyonunda olacak. Burada veriler ılımlı gelirse altını destekleyecek, ancak yüksek bir enflasyon durumunda düşüş gerçekleşebilir. Akşam Fed'in Bej Kitap raporu da yayımlanacak. ABD ekonomisinde istihdam, tüketim ve fiyat baskılarına ilişkin değerlendirmeler içeren rapor, enflasyon verisinin ardından faiz beklentilerini etkileyebilecek ikinci önemli veri olacak.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 2

Dün yükseliş ile başlayan ons altın, akşam saatlerinde sert düşüş yaşadı. Yüzde 1 üzerindeki bir kayıpla akşama giriş yapan ons altın sabah saatlerinde hafif toparlandı. Yüzde 0,10’luk yükseliş ile başlayan ons altın 6 bin 610 dolar seviyesinde işlem kaydetti. Ons altın yüzde 0,07’lik yükseliş ile 4 bin 163 dolar seviyelerinde işlem aldı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 3

Serbest piyasada gram altın ise güne yüzde 0,10’luk yükseliş ile başlarken 6 bin 610 TL seviyesinde işlem kaydetti.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 4

Kapalıçarşı’da altın fiyatları ise merak konusu oldu. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı güne durağan şekilde başlangıç yaptı. Gram altın 6 bin 616 TL seviyesinde konumlandı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 5

Gram Altın (Saat: 08:09:52)

Alış Fiyatı: 6.537,46 TL

Satış Fiyatı: 6.616,83 TL

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 6

Çeyrek Altın (Saat: 08:09:50)

Alış Fiyatı: 10.710,00 TL

Satış Fiyatı: 10.785,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 7

Yarım Altın (Saat: 08:09:52)

Alış Fiyatı: 21.419,00 TL

Satış Fiyatı: 21.563,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 8

Tam Altın (Saat: 08:09:52)

Alış Fiyatı: 42.727,00 TL

Satış Fiyatı: 43.000,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 9

Gremse Altın (Saat: 08:09:52)

Alış Fiyatı: 105.979,00 TL

Satış Fiyatı: 106.988,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 10

Has Altın (Saat: 08:09:52)

Alış Fiyatı: 6.570,31 TL

Satış Fiyatı: 6.597,04 TL

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ekim) - Resim: 11

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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