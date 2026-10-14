Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi

Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi

İngiltere'de küresel enerji krizi ve tedarik zinciri aksamaları nedeniyle dizelin litre fiyatı psikolojik eşiği aşarak 2 sterline dayandı. Yapılan son analizler, bir dönemin tasarruf sembolü olan dizel araçların kilometre başına maliyetinin 20 peniye fırladığını ortaya koydu.

Kaynak: Diğer
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Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi - Resim: 1

İngiltere’de patlak veren küresel enerji krizi ve Orta Doğu’daki tedarik zinciri aksamaları, dizel araç sahiplerini zor durumda bıraktı. Ülkede akaryakıt fiyatlarında yaşanan rekor artışla birlikte trafiğe çıkmanın maliyeti dudak uçuklatan seviyelere ulaşırken, yayımlanan son analizler bir dönemin tasarruf sembolü olan dizel araçların cebi yaktığını gözler önüne seriyor.

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Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi - Resim: 2

LİTRE FİYATI PSİKOLOJİK EŞİĞE DAYANDI

Kraliyet Otomobil Kulübü (RAC) tarafından paylaşılan verilere göre, İngiltere’de dizelin litre fiyatı tarihte ilk kez 2 sterlin barajına yaklaştı. Pompa fiyatlarına yansıyan zamların ardından sürücülerin bütçesindeki tablo ağırlaştı.

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Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi - Resim: 3

KİLOMETRE MALİYETİ

Ortalamada 45 mpg yakıt tüketen bir dizel otomobilin kilometre başına maliyeti 20 peniye tırmandı.

YILLIK YAKIT FATURASI

Yılda ortalama 10.000 mil yol katetmiş bir sürücünün yıllık yakıt masrafı 2.020 sterline (yaklaşık 131 bin 989 TL) ulaştı.

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Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi - Resim: 4

DEPO DOLUM BEDELİ

Sözcü'de yer alan habere göre kurşunsuz benzinin litresi 174,71 peniye yükselirken, ortalama bir depoyu doldurmanın maliyeti 96 sterlin (yaklaşık 6 bin 272 TL) oldu.

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Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi - Resim: 5

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARŞISINDA EN PAHALI SEÇENEK OLDU

Hükümet yetkilileri ile Maliye Bakanlığı'nın 5 penilik yakıt vergisi indirimini uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini korurken, uzmanlar indirimin devam etmesi halinde dahi pompadaki ateşi söndürmeye yetmeyeceğini ifade ediyor.

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Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi - Resim: 6

Açıklanan yeni ulaşım politikaları da dizel sürücülerinin yükünü artırıyor. 2027’de yürürlüğe girmesi planlanan sistemde elektrikli araç sürücülerinden kilometre başına yalnızca 3 peni alınması öngörülürken, evde şarj maliyetlerinin kilometreye yansıması ise 2 ila 8 peni arasında kalıyor.

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Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi - Resim: 7

Bu tabloyla birlikte bir zamanlar uzun yolun kralı sayılan dizel araçlar, elektrikli alternatiflerin yanında en pahalı seçenek konumuna geriledi.

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Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi - Resim: 8

GÖZLER BÜTÇE KARARLARI VE KDV İNDİRİMİNE ÇEVİRİLDİ

Orta Doğu’daki krizler ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat tıkanıklıkları nedeniyle tablonun ağırlaştığını vurgulayan RAC Politika Sorumlusu Simon Williams, dizel araçların vatandaşlardan nakliye firmalarına kadar herkesin bütçesini zorladığını belirtti.

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Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi - Resim: 9

Hükümet yetkilileri akaryakıt arzında bir kriz yaşanmadığını ve tedarik ağının güçlü olduğunu savunsa da, sürücüler ve işletmeler gözünü ekim ayında açıklanacak bütçe kararlarına ve olası KDV indirimlerine çevirmiş durumda.

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