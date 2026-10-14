İngiltere’de patlak veren küresel enerji krizi ve Orta Doğu’daki tedarik zinciri aksamaları, dizel araç sahiplerini zor durumda bıraktı. Ülkede akaryakıt fiyatlarında yaşanan rekor artışla birlikte trafiğe çıkmanın maliyeti dudak uçuklatan seviyelere ulaşırken, yayımlanan son analizler bir dönemin tasarruf sembolü olan dizel araçların cebi yaktığını gözler önüne seriyor.
Dizel araç sahiplerine kötü haber: Tasarruf dönemi sona erdi
İngiltere'de küresel enerji krizi ve tedarik zinciri aksamaları nedeniyle dizelin litre fiyatı psikolojik eşiği aşarak 2 sterline dayandı. Yapılan son analizler, bir dönemin tasarruf sembolü olan dizel araçların kilometre başına maliyetinin 20 peniye fırladığını ortaya koydu.Kaynak: Diğer
LİTRE FİYATI PSİKOLOJİK EŞİĞE DAYANDI
Kraliyet Otomobil Kulübü (RAC) tarafından paylaşılan verilere göre, İngiltere’de dizelin litre fiyatı tarihte ilk kez 2 sterlin barajına yaklaştı. Pompa fiyatlarına yansıyan zamların ardından sürücülerin bütçesindeki tablo ağırlaştı.
KİLOMETRE MALİYETİ
Ortalamada 45 mpg yakıt tüketen bir dizel otomobilin kilometre başına maliyeti 20 peniye tırmandı.
YILLIK YAKIT FATURASI
Yılda ortalama 10.000 mil yol katetmiş bir sürücünün yıllık yakıt masrafı 2.020 sterline (yaklaşık 131 bin 989 TL) ulaştı.
DEPO DOLUM BEDELİ
Sözcü'de yer alan habere göre kurşunsuz benzinin litresi 174,71 peniye yükselirken, ortalama bir depoyu doldurmanın maliyeti 96 sterlin (yaklaşık 6 bin 272 TL) oldu.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARŞISINDA EN PAHALI SEÇENEK OLDU
Hükümet yetkilileri ile Maliye Bakanlığı'nın 5 penilik yakıt vergisi indirimini uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini korurken, uzmanlar indirimin devam etmesi halinde dahi pompadaki ateşi söndürmeye yetmeyeceğini ifade ediyor.
Açıklanan yeni ulaşım politikaları da dizel sürücülerinin yükünü artırıyor. 2027’de yürürlüğe girmesi planlanan sistemde elektrikli araç sürücülerinden kilometre başına yalnızca 3 peni alınması öngörülürken, evde şarj maliyetlerinin kilometreye yansıması ise 2 ila 8 peni arasında kalıyor.
Bu tabloyla birlikte bir zamanlar uzun yolun kralı sayılan dizel araçlar, elektrikli alternatiflerin yanında en pahalı seçenek konumuna geriledi.
GÖZLER BÜTÇE KARARLARI VE KDV İNDİRİMİNE ÇEVİRİLDİ
Orta Doğu’daki krizler ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat tıkanıklıkları nedeniyle tablonun ağırlaştığını vurgulayan RAC Politika Sorumlusu Simon Williams, dizel araçların vatandaşlardan nakliye firmalarına kadar herkesin bütçesini zorladığını belirtti.
Hükümet yetkilileri akaryakıt arzında bir kriz yaşanmadığını ve tedarik ağının güçlü olduğunu savunsa da, sürücüler ve işletmeler gözünü ekim ayında açıklanacak bütçe kararlarına ve olası KDV indirimlerine çevirmiş durumda.