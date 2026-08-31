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Kaynak: AA

Vergi dairelerine yönelik borçların taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru süreci bugün sona eriyor.

Düzenleme kapsamında gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin yanı sıra harçlar, trafik para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bulunuyor.

HANGİ BORÇLAR KAPSAM DIŞINDA?

Bazı borçlar ise tecil ve taksitlendirme kapsamına alınmıyor.

Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine ilişkin geçici vergi, bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve zamları kapsam dışında tutuluyor.

Ayrıca söz konusu vergilere ait beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergileri ile bunlara ilişkin gecikme zamları da taksitlendirmeden yararlanamıyor.

YILLIK TECİL FAİZİ YÜZDE 29

Taksitlendirme kapsamında uygulanacak tecil faizi yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

Borç tutarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden teminat istenmeden taksitlendirme yapılabilecek. 10 milyon lirayı aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı değerinde teminat gösterilmesi gerekiyor.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Mükellefler, katma değer vergisi dışındaki borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebilecek.

KDV borçlarında ise taksit süresi 12 ay ile sınırlandırılıyor.

BAŞVURU İÇİN VERGİ DAİRESİNE GİTMEYE GEREK YOK

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin vergi dairesine gitmesine gerek bulunmuyor.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, tecil edilebilir borçlarını görüntüleyerek kendileri için uygun taksit seçeneğini belirleyip başvurularını tamamlayabiliyor.

İLK TAKSİT İÇİN SON ÖDEME TARİHİ 30 EYLÜL

Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit 30 Eylül'e kadar ödenebilecek. Sonraki taksitler ise bu ayı takip edecek şekilde aylık olarak ödenecek.

Taksitlerin süresinde veya eksiksiz ödenmemesi halinde tecil ihlal edilmiş sayılacak. Ancak bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal nedeni olarak değerlendirilmeyecek.