Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) sınırları dışına fiilen geri gönderilen üçüncü ülke vatandaşları listesinde Türkiye ilk sırada yer alıyor.
Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı
Eurostat tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre, sınır dışı edilen ülkeler sıralamasında Türkiye üçüncü sırada yer aldı.Kaynak: Diğer
Euronews'de yer alan habere göre; yıl içinde haklarında verilen ayrılma kararı uygulanarak AB dışına çıkarılan Türk vatandaşı sayısı 13 bin 480 olarak kaydedildi.
Bu kategoride Türkiye'yi sırasıyla Gürcistan, Suriye, Arnavutluk ve Rusya vatandaşları takip etti.
AB genelinde 2025 yılında toplam 491 bin 950 üçüncü ülke vatandaşı hakkında "AB topraklarını terk etme" kararı alındı.
Bu rakam, 2024 yılına kıyasla yüzde 5,8 oranında bir artış yaşandığını gösteriyor.
Haklarında ayrılma kararı verilen uyrukların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
Cezayir: 45.735 kişi (1. sıra)
Fas: 29.055 kişi
Türkiye: 24.950 kişi
Suriye: 20.055 kişi
Avrupa Birliği üyeleri arasında en fazla sınır dışı kararına imza atan ülke açık ara farkla Fransa oldu. Fransa, 137 bin 550 kişi hakkında terk kararı verirken; onu 55 bin 240 kişiyle Almanya ve 53 bin 700 kişiyle İspanya izledi.
Karar ve Uygulama Arasındaki Fark Eurostat raporunda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, resmi olarak verilen "ayrılma kararları" ile "fiilen gerçekleştirilen geri göndermeler" arasındaki fark oldu. 2025 yılında haklarında ayrılma kararı alınan yaklaşık 492 bin kişiden yalnızca 135 bin 460'ı fiilen AB dışındaki bir ülkeye geri gönderildi.