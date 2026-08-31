Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı

Karar ve Uygulama Arasındaki Fark Eurostat raporunda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, resmi olarak verilen "ayrılma kararları" ile "fiilen gerçekleştirilen geri göndermeler" arasındaki fark oldu. 2025 yılında haklarında ayrılma kararı alınan yaklaşık 492 bin kişiden yalnızca 135 bin 460'ı fiilen AB dışındaki bir ülkeye geri gönderildi.