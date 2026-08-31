Yeniçağ Gazetesi
31 Ağustos 2026 Pazartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Gündem Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı

Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı

Eurostat tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre, sınır dışı edilen ülkeler sıralamasında Türkiye üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı - Resim: 1

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) sınırları dışına fiilen geri gönderilen üçüncü ülke vatandaşları listesinde Türkiye ilk sırada yer alıyor.

1 8
Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı - Resim: 2

Euronews'de yer alan habere göre; yıl içinde haklarında verilen ayrılma kararı uygulanarak AB dışına çıkarılan Türk vatandaşı sayısı 13 bin 480 olarak kaydedildi.

2 8
Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı - Resim: 3

Bu kategoride Türkiye'yi sırasıyla Gürcistan, Suriye, Arnavutluk ve Rusya vatandaşları takip etti.

3 8
Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı - Resim: 4

AB genelinde 2025 yılında toplam 491 bin 950 üçüncü ülke vatandaşı hakkında "AB topraklarını terk etme" kararı alındı.

4 8
Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı - Resim: 5

Bu rakam, 2024 yılına kıyasla yüzde 5,8 oranında bir artış yaşandığını gösteriyor.

5 8
Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı - Resim: 6

Haklarında ayrılma kararı verilen uyrukların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Cezayir: 45.735 kişi (1. sıra)

Fas: 29.055 kişi

Türkiye: 24.950 kişi

Suriye: 20.055 kişi

6 8
Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı - Resim: 7

Avrupa Birliği üyeleri arasında en fazla sınır dışı kararına imza atan ülke açık ara farkla Fransa oldu. Fransa, 137 bin 550 kişi hakkında terk kararı verirken; onu 55 bin 240 kişiyle Almanya ve 53 bin 700 kişiyle İspanya izledi.

7 8
Binlerce Türk vatandaşı sınır dışı edildi: Veriler açıklandı - Resim: 8

Karar ve Uygulama Arasındaki Fark Eurostat raporunda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, resmi olarak verilen "ayrılma kararları" ile "fiilen gerçekleştirilen geri göndermeler" arasındaki fark oldu. 2025 yılında haklarında ayrılma kararı alınan yaklaşık 492 bin kişiden yalnızca 135 bin 460'ı fiilen AB dışındaki bir ülkeye geri gönderildi.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro