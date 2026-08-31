Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji, 31 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğuda fırtına (50-80 km/s) ve toz taşınımı uyarısı yapılırken, Marmara ve Ege’de hava az bulutlu geçecek.Gül Devrim Koyun
Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
06:00 - 12:00
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Sivas çevresinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara, Hatay çevresindeki yerel yağış geçişleri eşlik ediyor. Bu saatlerde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakimiyetini koruyor.
12:00 - 18:00
Yağışlı hava etki alanını genişleterek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yanı sıra İç Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerine kadar yayılıyor.
18:00 - 24:00
Yağışlı sistem doğuya doğru çekilmeye başlıyor. Akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle sınırlı kalırken yurdun kalan büyük bölümünde gökyüzü açıyor.
00:00 - 06:00
Yağışlı hava etkisini iyice kaybederek sadece Trabzon, Rize ve Artvin kıyı şeridinde varlığını sürdürüyor. Gece boyunca Türkiye genelinde hava açarak Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça sakin, az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim oluyor.
31 Ağustos Pazartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyi kuzeybatıdan yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfez kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.