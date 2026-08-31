Yeniçağ Gazetesi
31 Ağustos 2026 Pazartesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, 31 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğuda fırtına (50-80 km/s) ve toz taşınımı uyarısı yapılırken, Marmara ve Ege’de hava az bulutlu geçecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 2

Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 4

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 6

06:00 - 12:00

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Sivas çevresinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara, Hatay çevresindeki yerel yağış geçişleri eşlik ediyor. Bu saatlerde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakimiyetini koruyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 7

12:00 - 18:00

Yağışlı hava etki alanını genişleterek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yanı sıra İç Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerine kadar yayılıyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 8

18:00 - 24:00

Yağışlı sistem doğuya doğru çekilmeye başlıyor. Akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle sınırlı kalırken yurdun kalan büyük bölümünde gökyüzü açıyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 9

00:00 - 06:00

Yağışlı hava etkisini iyice kaybederek sadece Trabzon, Rize ve Artvin kıyı şeridinde varlığını sürdürüyor. Gece boyunca Türkiye genelinde hava açarak Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça sakin, az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim oluyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 10

31 Ağustos Pazartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 12

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu

UŞAK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 13

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 14

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu

BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 29
Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 15

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 16

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 17

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 18

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 19

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

19 29
Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 20

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 21

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

21 29
Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 22

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 24

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 25

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 26

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 27

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyi kuzeybatıdan yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 28

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfez kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 29

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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