Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz

Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz

Otomotiv sektöründe yılın ilk 7 ayında yaşanan %10'un üzerinde daralma, bayileri indirim yarışına soktu. Araç stoklayan bayiler, otomotivler ellerinde kalınca fiyatlarda ciddi düşüşe gitti. Liste fiyatları üzerinden yapılan indirim, 944 bin lirayı buldu.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 1

Otomotiv dünyasındaki bu sert daralma firmaları indirim yarışına soktu. Ellerindeki stokları eritmek isteyen firmalar finansman kredilerinin yanında yüksek indirimlere gitti.

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 2

Liste fiyatı ile bayi fiyatı arasında neredeyse milyonluk farklar oluştu. Bayiler arasındaki fiyat farkı da göze çarptı.

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 3

İşte liste fiyatı üzerinden indirime gidilen bazı araçlar ve fiyatları:

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 4

Volkswagen T-Cross (Life)
Liste fiyatı: 2.764.000-Bayi fiyatı: 1.820.000

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 5

Renault Megane (Touch Tce)
Liste fiyatı: 1.841.000-Bayi fiyatı: 1.680.000

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 6

Peugeot 2008 (Hybrid GT)

Liste fiyatı: 2.580.000-Bayi fiyatı: 2.215.000

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 7

Citroen C4 X (Hybrid Max)

Liste fiyatı: 2.262.000-Bayi fiyatı: 2.035.000

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 8

Opel Grandland (Edition)
Liste fiyatı: 2.850.000-Bayi fiyatı: 2.590.000

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 9

Skoda Superb (Prestige)

Liste fiyatı: 3.998.500-Bayi fiyatı: 3.700.000

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 10

İkinci elde ilan ve satış fiyat makası zirve yaptı
Jeopolitik gelişmeler, finansal koşullar ve sıfır araç piyasasındaki rekabetçi kampanyalardan etkilenen piyasa ortamı ikinci eldeki fiyatlar üzerinde de baskı oluşturdu. Aracını kısa sürede satmak isteyen vatandaşlar sıfır otomobillerdeki gibi indirime gitmek zorunda kaldı.

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 11

VavaCars’ın Temmuz 2025-Temmuz 2026 döneminde satışı gerçekleşen yaklaşık 3 bin araca ait veriyi inceleyerek hazırladığı analize göre, ilan fiyatları ile satış fiyatları arasındaki ortalama fark oranı son bir yılda yüzde 9.6’dan yüzde 14.6’ya yükseldi. İkinci el araç pazarı satış hacmi bakımından direncini korusa da fiyatların sert yükselişlerden uzak, kontrollü bir seyir izlemesi bekleniyor.

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 12

Türkler SUV’dan vazgeçmiyor
SUV’ların pazar payı sıfır araç piyasasında yüzde 62.6’dan yüzde 65.5’e, ikinci el pazarındaki payı ise yüzde 21.3’ten yüzde 24.5’e yükseldi. Aynı dönemde sedan satışları yüzde 9.5, hatchback satışları yüzde 7.1 geriledi.

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 13

Kazalarda sadece sürücü değil araç da kusurlu sayılacak
Yakın gelecekte otonom araçların yaptığı kazalarda artık yalnızca sürücü değil, aracın yazılımı ve siber güvenlik altyapısı gibi unsurlar da masaya yatırılacak...

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 14

Son dönemde otonom araçların yaptığı kazalar sigorta dünyasının da bakış açısını değiştirdi. IBS Sigorta CEO’su Murat Çiftçi, “Gelecekte bir kazada yalnızca sürücünün davranışını değil, aracın yazılımını, sensörlerini, üreticisini, teknoloji sağlayıcısını ve hatta siber güvenlik altyapısını konuşacağız” dedi.

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Otomotiv fiyatlarında büyük indirim: 944 bin lira daha ucuz - Resim: 15

Çiftçi “Bir kazayı değerlendirirken ‘Araç ne yaptı, sistem neden bu kararı verdi ve sistem olması gerektiği gibi çalıştı mı?’ sorularının da yanıtlanması gerekecek” diye konuştu.

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