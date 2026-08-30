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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen vergi borçlarını tecil ve taksitlendirme imkanında süre daralıyor. Borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığından faydalanmak isteyen mükelleflerin, işlemlerini en geç 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Düzenleme, vadesi 5 Haziran 2026 öncesine ait olup 16 Haziran 2026 itibarıyla henüz ödenmemiş olan kamu alacaklarını kapsıyor.

VADE SEÇENEKLERİ VE KAPSAMDAKİ BORÇLAR

Yeni düzenleme, mükelleflere borcun türüne göre farklı vade imkanları sunuyor. Yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak olan yapılandırmanın detayları şu şekilde:

Katma Değer Vergisi borçları için mükelleflere en fazla 12 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınıyor.

Gelir ve kurumlar vergisi, KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, adli para cezaları, harçlar ve ecrimisil gibi diğer kamu alacakları ise 72 aya kadar vadelendirilebilecek.

10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT İSTENMEYECEK

Uygulama kapsamında mükellefleri rahatlatacak önemli bir eşik de belirlendi. Toplam yapılandırılacak borç tutarı 10 milyon liranın altında olan vatandaşlardan herhangi bir teminat talep edilmeyecek. Borcun bu limiti aşması durumunda ise, sadece 10 milyon lirayı aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

BAŞVURULAR VERGİ DAİRESİNE GİTMEDEN, TAMAMEN ONLİNE

Vatandaşların bu işlemler için vergi dairelerinde sıra beklemesine gerek bulunmuyor. Başvurular; e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi ve GİB'in resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda kolayca yapılabiliyor. Sistem üzerinden borçlarını görüntüleyen mükellefler, bütçelerine en uygun ödeme planını seçerek onaylayabiliyor.

30 Eylül başvurusu kabul edilen mükelleflerin, oluşturulan ödeme planına sadık kalmaları büyük önem taşıyor. İlk taksit ödemelerinin en geç 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde yapılandırma iptal edilecek. Yılda en fazla iki taksit gecikmesine esneklik tanınıyor.