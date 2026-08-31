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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarına yaptığı itirazları değerlendirdi.

Kurul, Beşiktaş'ın itirazlarını büyük ölçüde kabul ederek siyah-beyazlı kulübe, Başkan Serdal Adalı'ya ve yönetici Hakan Daltaban'a verilen cezaların kaldırılmasına hükmetti.

BEŞİKTAŞ'IN 3,5 MİLYON TL'LİK CEZASI KALDIRILDI

PFDK, Beşiktaş'a Alanyaspor maçı sonrası resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve açıklamalar nedeniyle "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" kapsamında 3 milyon 500 bin TL para cezası vermişti.

Tahkim Kurulu, yapılan itirazın ardından söz konusu PFDK kararının oyçokluğuyla kaldırılmasına karar verdi.

SERDAL ADALI VE HAKAN DALTABAN'IN CEZALARI DA KALDIRILDI

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya aynı gerekçeyle verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezası ve Yönetici Hakan Daltaban'a verilen 20 gün hak mahrumiyeti ile 2 milyon 500 bin TL para cezalarının kaldırılmasına da oyçokluğuyla hükmedildi.

Böylece Beşiktaş cephesinde önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi PFDK'nın üç ayrı kararı da Tahkim Kurulu'ndan döndü.

GALATASARAY'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın PFDK kararlarına yönelik itirazlarını ise reddetti.

Sarı-kırmızılı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle verilen ihtar cezası ile Misafir Tribün C5, C6, C7 ve C8 bloklarındaki seyircilerin bir sonraki deplasman maçına girişlerinin engellenmesine yönelik karar ve oybirliğiyle onandı.

Ayrıca Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle verilen 75 bin TL para cezası da oyçokluğuyla onandı.