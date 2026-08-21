Vergi dairelerine olan borçlarını taksitlendirmek isteyen mükellefler için süre daralıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) uygulamaya aldığı düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek
Vergi borcu bulunan milyonlarca mükellefi ilgilendiren başvuru sürecinde geri sayım başladı. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerekiyor.Kaynak: AA
Düzenleme kapsamında, vergi dairelerince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmeyen kamu alacakları taksitlendirilebiliyor.
HANGİ BORÇLAR KAPSAMA GİRİYOR?
Taksitlendirme imkanı; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, harçlar, trafik para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçlarını kapsıyor.
Buna karşılık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine ilişkin geçici vergi ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve zamları bu düzenlemenin dışında tutuluyor.
72 AYA KADAR ÖDEME İMKANI
Mükellefler, KDV dışındaki borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebiliyor.
Katma Değer Vergisi borçlarında ise azami taksit süresi 12 ay olarak uygulanıyor.
Düzenleme kapsamında uygulanacak tecil faizi oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.
10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT ŞARTI YOK
Borç tutarı 10 milyon lirayı aşmayan mükellefler için teminat gösterme şartı aranmayacak.
Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.
BAŞVURU e-DEVLET'TEN DE YAPILABİLİYOR
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin vergi dairesine gitmesi zorunlu değil.
Başvurular, GİB'in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.
Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, taksitlendirilebilecek borçlarını görüntüleyerek kendilerine uygun ödeme planını seçebiliyor.
İLK TAKSİT 30 EYLÜL'DE ÖDENECEK
Başvurusunu tamamlayan mükellefler, ilk taksitlerini 30 Eylül tarihine kadar ödeyebilecek.
Sonraki ödemeler ise aylık olarak devam edecek. Ancak taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde tecil ihlali oluşacak.
Buna rağmen bir takvim yılı içinde en fazla iki taksitin geç veya eksik ödenmesi ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.