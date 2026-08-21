Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek

Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek

Vergi borcu bulunan milyonlarca mükellefi ilgilendiren başvuru sürecinde geri sayım başladı. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerekiyor.

Kaynak: AA
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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 1

Vergi dairelerine olan borçlarını taksitlendirmek isteyen mükellefler için süre daralıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) uygulamaya aldığı düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 2

Düzenleme kapsamında, vergi dairelerince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmeyen kamu alacakları taksitlendirilebiliyor.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 3

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA GİRİYOR?

Taksitlendirme imkanı; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, harçlar, trafik para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçlarını kapsıyor.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 4

Buna karşılık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine ilişkin geçici vergi ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve zamları bu düzenlemenin dışında tutuluyor.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 5

72 AYA KADAR ÖDEME İMKANI

Mükellefler, KDV dışındaki borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebiliyor.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 6

Katma Değer Vergisi borçlarında ise azami taksit süresi 12 ay olarak uygulanıyor.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 7

Düzenleme kapsamında uygulanacak tecil faizi oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 8

10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT ŞARTI YOK

Borç tutarı 10 milyon lirayı aşmayan mükellefler için teminat gösterme şartı aranmayacak.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 9

Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 10

BAŞVURU e-DEVLET'TEN DE YAPILABİLİYOR

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin vergi dairesine gitmesi zorunlu değil.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 11

Başvurular, GİB'in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 12

Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, taksitlendirilebilecek borçlarını görüntüleyerek kendilerine uygun ödeme planını seçebiliyor.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 13

İLK TAKSİT 30 EYLÜL'DE ÖDENECEK

Başvurusunu tamamlayan mükellefler, ilk taksitlerini 30 Eylül tarihine kadar ödeyebilecek.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 14

Sonraki ödemeler ise aylık olarak devam edecek. Ancak taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde tecil ihlali oluşacak.

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Vergi borcu olanlara kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran hakkını kaybedecek - Resim: 15

Buna rağmen bir takvim yılı içinde en fazla iki taksitin geç veya eksik ödenmesi ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

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