Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor

Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor

SGK Uzmanı Melis Elmen, Bağ-Kur ve vergi borcu yapılandırmasında son tarihin 31 Ağustos olduğunu bildirdi. Elmen, esnafın faizlerin silinmesini ve yeni bir borç düzenlemesi yapılmasını beklediğini ifade etti.

Utku Beycan Utku Beycan
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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 1

Bağ-Kur ve vergi borçlarını taksitlendirmek isteyen borçlular için tanınan başvuru süresinde sona yaklaşıldı.

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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 2

Borç faizlerinin yüksekliği ise esnaf cephesinde temel sorun olarak öne çıkıyor.

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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 3

Radyo Sputnik’teki "Çalışma Hayatım" yayınında SGK Uzmanı Melis Elmen, süreçle ilgili kritik uyarılarda bulundu.

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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 4

Yapılandırma için 31 Ağustos tarihine işaret eden Elmen, mevcut sistemin esnafın ödeme imkanlarını zorladığını belirtti.

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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 5

Borçların ertelenmesinin tek başına çözüm sunmadığını vurgulayan uzman isim, iş yerlerinin gelirleri artmadığı için ödemelerin her geçen ay daha da zorlaştığına dikkat çekti.

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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 6

Mevcut taksitlendirme modelinde her ay borca yeni faiz eklendiğini ifade eden Elmen, esnafın asıl talebinin borç affı veya faizlerin tamamen silinmesi olduğunu dile getirdi.

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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 7

Esnafın ana parayı ödeme konusunda tamamen kararlı olduğunu aktaran Elmen, sadece birikmiş ve üzerine eklenecek olan faizlerin kaldırılmasını istediğini belirtti.

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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 8

Faizlerin sıfırlanması halinde toplam borç miktarının yarı yarıya azalacağını söyledi.

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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 9

Bağ-Kur ve vergi yükümlülüklerinin kredi kartı gibi kişisel veya keyfi harcamalar olmadığını hatırlatan Elmen, devletin faiz kurumu gibi davranmaması gerektiğini söyledi.

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Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor - Resim: 10

Sürenin sonuna gelinmesi sebebiyle yeni bir başvuru yapıldığını duyuran SGK Uzmanı, esnafın mağduriyetini giderecek kapsamlı bir düzenleme talebini yineledi.

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