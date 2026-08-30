Bağ-Kur ve vergi borçlarını taksitlendirmek isteyen borçlular için tanınan başvuru süresinde sona yaklaşıldı.
Bağ-Kur ve vergi borçlarında 31 ağustos uyarısı: Esnaf af talep ediyor
SGK Uzmanı Melis Elmen, Bağ-Kur ve vergi borcu yapılandırmasında son tarihin 31 Ağustos olduğunu bildirdi. Elmen, esnafın faizlerin silinmesini ve yeni bir borç düzenlemesi yapılmasını beklediğini ifade etti.Utku Beycan
Borç faizlerinin yüksekliği ise esnaf cephesinde temel sorun olarak öne çıkıyor.
Radyo Sputnik’teki "Çalışma Hayatım" yayınında SGK Uzmanı Melis Elmen, süreçle ilgili kritik uyarılarda bulundu.
Yapılandırma için 31 Ağustos tarihine işaret eden Elmen, mevcut sistemin esnafın ödeme imkanlarını zorladığını belirtti.
Borçların ertelenmesinin tek başına çözüm sunmadığını vurgulayan uzman isim, iş yerlerinin gelirleri artmadığı için ödemelerin her geçen ay daha da zorlaştığına dikkat çekti.
Mevcut taksitlendirme modelinde her ay borca yeni faiz eklendiğini ifade eden Elmen, esnafın asıl talebinin borç affı veya faizlerin tamamen silinmesi olduğunu dile getirdi.
Esnafın ana parayı ödeme konusunda tamamen kararlı olduğunu aktaran Elmen, sadece birikmiş ve üzerine eklenecek olan faizlerin kaldırılmasını istediğini belirtti.
Faizlerin sıfırlanması halinde toplam borç miktarının yarı yarıya azalacağını söyledi.
Bağ-Kur ve vergi yükümlülüklerinin kredi kartı gibi kişisel veya keyfi harcamalar olmadığını hatırlatan Elmen, devletin faiz kurumu gibi davranmaması gerektiğini söyledi.
Sürenin sonuna gelinmesi sebebiyle yeni bir başvuru yapıldığını duyuran SGK Uzmanı, esnafın mağduriyetini giderecek kapsamlı bir düzenleme talebini yineledi.