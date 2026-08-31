ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Cuma günkü açıklamasında yüzde 2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu ve mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını söylerken, şahin duruşunu sürdürdü.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi)
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajları piyasalarda rüzgarı tersine çevirdi. Eylül'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle altın çakıldı. Kapalıçarşı'da altın fiyatları alev alev. İşte son durum...Süleyman Çay
ABD tarafından Eylül ayında faiz artırımı beklentisi açıklamaların ardından arttı. Faiz artırımı söylemleri ise piyasalara şimdiden etki etmeye başladı. Altın cephesinde sert düşüşler görülürken, petrol tekrardan 90 dolar barajını aştı. Dolar tarafı ise güne pozitif başladı.
Ons altında kayıp yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. Güne yüzde 1’i aşan kayıpla başlayan ons altında haftalık toplam kayıp yüzde 6’yı aştı. Ons altın 4 bin 700 seviyelerinden 4 bin 419 dolar bandına kadar sert düşüş yaşadığı son 7 günde göründü.
Geçtiğimiz hafta 7 bin 261 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın bugün sabah saatlerinde 6 bin 870 TL seviyelerinde düşüş ile başladı. Son 7 günlük kayıp ise gram altında yüzde 6’yı aştığı görüldü. Gram altın anlık olarak yüzde 0,70 düşüş ile 6 bin 858 TL seviyelerinde izliyor.
Kapalıçarşı’da 6 bin 927 TL satış fiyatı ile gece saatlerinde işleme başlayan gram altın, 6 bin 857 TL’ye kadar geriledi. Yüzde 0,72 düşüş ile gram altın negatif güne başladı.
Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum şu şekilde;
Gram Altın
Alış: 6.743,34 TL
Satış: 6.857,01 TL
En Düşük / En Yüksek: 6.818,84 TL / 6.935,69 TL
Kapanış: 6.906,49 TL
Çeyrek Altın
Alış: 11.013,00 TL
Satış: 11.187,00 TL
En Düşük / En Yüksek: 11.125,00 TL / 11.315,00 TL
Kapanış: 11.268,00 TL
Yarım Altın
Alış: 22.060,00 TL
Satış: 22.367,00 TL
En Düşük / En Yüksek: 22.243,00 TL / 22.624,00 TL
Kapanış: 22.528,00 TL
Tam Altın
Alış: 43.815,00 TL
Satış: 44.570,00 TL
En Düşük / En Yüksek: 44.322,00 TL / 45.081,00 TL
Kapanış: 44.891,00 TL
Gremse Altın
Alış: 109.113,00 TL
Satış: 111.049,00 TL
En Düşük / En Yüksek: 110.431,00 TL / 112.322,00 TL
Kapanış: 111.850,00 TL
Has Altın
Alış: 6.776,18 TL
Satış: 6.842,26 TL
En Düşük / En Yüksek: 6.805,23 TL / 6.921,69 TL
Altın tarafında düşüş yaşanırken, petrol cephesinde ise pozitif seyir dikkat çekti. Petrol 90 dolar barajını aştı. 90,22 dolar seviyelerinde Brent Ham Petrol işlem görüyor.
Dolar tarafı ise negatif kapattığı önceki haftayı bugün pozitif seyirle açtı. Yüzde 0,13 artış ile dolar 45,25 TL seviyelerine geldi.