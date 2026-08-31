Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi)

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajları piyasalarda rüzgarı tersine çevirdi. Eylül'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle altın çakıldı. Kapalıçarşı'da altın fiyatları alev alev. İşte son durum...

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 1

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Cuma günkü açıklamasında yüzde 2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu ve mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını söylerken, şahin duruşunu sürdürdü.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 2

ABD tarafından Eylül ayında faiz artırımı beklentisi açıklamaların ardından arttı. Faiz artırımı söylemleri ise piyasalara şimdiden etki etmeye başladı. Altın cephesinde sert düşüşler görülürken, petrol tekrardan 90 dolar barajını aştı. Dolar tarafı ise güne pozitif başladı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 3

Ons altında kayıp yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. Güne yüzde 1’i aşan kayıpla başlayan ons altında haftalık toplam kayıp yüzde 6’yı aştı. Ons altın 4 bin 700 seviyelerinden 4 bin 419 dolar bandına kadar sert düşüş yaşadığı son 7 günde göründü.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 4

Geçtiğimiz hafta 7 bin 261 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın bugün sabah saatlerinde 6 bin 870 TL seviyelerinde düşüş ile başladı. Son 7 günlük kayıp ise gram altında yüzde 6’yı aştığı görüldü. Gram altın anlık olarak yüzde 0,70 düşüş ile 6 bin 858 TL seviyelerinde izliyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 5

Kapalıçarşı’da 6 bin 927 TL satış fiyatı ile gece saatlerinde işleme başlayan gram altın, 6 bin 857 TL’ye kadar geriledi. Yüzde 0,72 düşüş ile gram altın negatif güne başladı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 6

Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum şu şekilde;

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 7

Gram Altın

Alış: 6.743,34 TL

Satış: 6.857,01 TL

En Düşük / En Yüksek: 6.818,84 TL / 6.935,69 TL

Kapanış: 6.906,49 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 8

Çeyrek Altın

Alış: 11.013,00 TL

Satış: 11.187,00 TL

En Düşük / En Yüksek: 11.125,00 TL / 11.315,00 TL

Kapanış: 11.268,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 9

Yarım Altın

Alış: 22.060,00 TL

Satış: 22.367,00 TL

En Düşük / En Yüksek: 22.243,00 TL / 22.624,00 TL

Kapanış: 22.528,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 10

Tam Altın

Alış: 43.815,00 TL

Satış: 44.570,00 TL

En Düşük / En Yüksek: 44.322,00 TL / 45.081,00 TL

Kapanış: 44.891,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 11

Gremse Altın

Alış: 109.113,00 TL

Satış: 111.049,00 TL

En Düşük / En Yüksek: 110.431,00 TL / 112.322,00 TL

Kapanış: 111.850,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 12

Has Altın

Alış: 6.776,18 TL

Satış: 6.842,26 TL

En Düşük / En Yüksek: 6.805,23 TL / 6.921,69 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 13

Altın tarafında düşüş yaşanırken, petrol cephesinde ise pozitif seyir dikkat çekti. Petrol 90 dolar barajını aştı. 90,22 dolar seviyelerinde Brent Ham Petrol işlem görüyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi) - Resim: 14

Dolar tarafı ise negatif kapattığı önceki haftayı bugün pozitif seyirle açtı. Yüzde 0,13 artış ile dolar 45,25 TL seviyelerine geldi.

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