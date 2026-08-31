Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Ağustos Pazartesi)

Geçtiğimiz hafta 7 bin 261 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın bugün sabah saatlerinde 6 bin 870 TL seviyelerinde düşüş ile başladı. Son 7 günlük kayıp ise gram altında yüzde 6’yı aştığı görüldü. Gram altın anlık olarak yüzde 0,70 düşüş ile 6 bin 858 TL seviyelerinde izliyor.