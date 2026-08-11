Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın

SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vadesi geçmiş prim borcu bulunan işverenler ve belediyeler için hayati bir duyuru yayımladı. Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik düzenleme kapsamında, başvuruda bulunan mükelleflerin prim borçları 72 ay vadelerle yapılandırabiliyor.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vadesi geçmiş prim borcu bulunan işverenler ve belediyeler için hayati bir duyuru yayımladı. Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik düzenleme kapsamında, başvuruda bulunan mükelleflerin prim borçları 72 aya varan vadelerle ve yıllık %29 tecil faizi oranıyla yapılandırılabiliyor.

Son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2026 için geri sayım başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da işletmelere ve belediyelere fırsatı kaçırmamaları yönünde çağrıda bulundu.

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SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın - Resim: 2

SGK Prim Borçlarında Yapılandırma Detayları Belli Oldu

SGK’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "İşverenlerimiz, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın" ifadeleri kullanıldı.

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SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın - Resim: 3

Yapılan paylaşımda vadesi geçmiş borçların avantajlı koşullarla yapılandırılacağı belirtilerek sunulan imkânlar şu şekilde sıralandı:

Kapsam: 2026 / Haziran ayı dâhil olmak üzere önceki ay ve dönemlere ait vadesi geçmiş prim borçları.
Taksit İmkanı: 72 aya (6 yıl) varan esnek ödeme seçeneği.

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Teminat Muafiyeti: 10 milyon TL’ye kadar olan borçlar için teminat şartı aranmıyor.

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Mevcut Borçlara Uzun Vade: Halen tecilli olan borçlar için daha uzun vade imkanı sunuluyor.

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SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın - Resim: 6

İndirimli Faiz Oranı: 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanıyor.

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Bakan Işıkhan: "Bu Düzenlemeyi Fırsat Olarak Görün"

Düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borcu olan kurum ve işletmelerin hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın - Resim: 8

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"SGK borcu bulunan işletmelerimizin ve belediyelerin, bu düzenlemeyi fırsat olarak görüp hızlı şekilde adım atmalarını tavsiye ediyorum."

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SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın - Resim: 9

Geniş Kapsamlı Kamu Borcu Yapılandırması

Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik genel düzenleme çerçevesinde sadece SGK prim borçları değil; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), vergi borçları, trafik cezaları ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.

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SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın - Resim: 10

Yıllık yüzde 29 faiz ve 72 ay vade avantajından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını en geç 31 Ağustos 2026 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

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