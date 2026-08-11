SGK milyonlarca kişiyi uyardı: 20 gün kaldı, kaçırmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vadesi geçmiş prim borcu bulunan işverenler ve belediyeler için hayati bir duyuru yayımladı. Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik düzenleme kapsamında, başvuruda bulunan mükelleflerin prim borçları 72 aya varan vadelerle ve yıllık %29 tecil faizi oranıyla yapılandırılabiliyor.

Son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2026 için geri sayım başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da işletmelere ve belediyelere fırsatı kaçırmamaları yönünde çağrıda bulundu.