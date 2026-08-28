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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 21 Ağustos 2026 haftalık bülten verilerine göre, ödenemediği için yasal takibe alınan borç tutarı büyümeye devam ediyor.

Yasal takibe düşen borç miktarı, bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 663 milyon lira artış göstererek 838 milyar 968 milyon liraya tırmandı. Bankacılık sektörü, takipteki bu alacakların 623 milyar 576 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayırdı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARINDA SON DURUM

Tüketici kredilerinin toplam tutarı 21 Ağustos ile biten haftada 23 milyar 33 milyon lira gerilemiş olsa da hacmini koruyarak 3 trilyon 423 milyar 504 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Kredi türlerine ve kart borçlarına göre dağılım şu şekilde gerçekleşti:

İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 559 milyar 16 milyon TL

Konut kredileri: 823 milyar 76 milyon TL

Taşıt kredileri: 41 milyar 412 milyon TL

Bireysel kredi kartı borçları: Haftalık yüzde 2 azalışla 3 trilyon 353 milyar 271 milyon TL (1 trilyon 287 milyar 249 milyon TL taksitli, 2 trilyon 66 milyar 23 milyon TL taksitsiz)

TOPLAM KREDİ HACMİ VE MEVDUAT ARTIŞI

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 21 Ağustos haftasında 50 milyar 984 milyon lira artarak 27 trilyon 734 milyar 257 milyon liraya yükseldi.

Sektörün genel finansal göstergeleri ise şu şekilde yansıdı:

Toplam mevduat: Bankalar arası dahil 506 milyar 469 milyon lira artışla 32 trilyon 316 milyar 474 milyon liraya ulaştı.

Taksitli ticari krediler: 9 milyar 340 milyon lira artarak 4 trilyon 230 milyar 331 milyon lira oldu.

Yasal öz kaynaklar: 47 milyar 505 milyon lira artarak 5 trilyon 983 milyar 438 milyon liraya tırmandı.

KKM bakiyesi: Geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfırlandı.