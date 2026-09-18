Akaryakıtta art arda gelen zamların ardından motorinin litre fiyatı ilk kez 100 liranın üzerine çıktı. 17 Eylül gecesinden itibaren geçerli olan 4 lira 68 kuruşluk artışla motorinin litresi 100 lira 20 kuruşa yükselerek 3 haneli rakamları görmüştü. İndirim müjdesi geldi.
Akaryakıta tarihi zam gelmişti: Büyük indirim geliyor, tarih belli oldu
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Olcay Aydilek, tarihi zam gelen motorinde indirim için tarih ve rakam verdi. İndirimin ardından akaryakıt tabelalarının yeniden değişmesi bekleniyor.Dilek Taşdemir
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.
Motorin fiyatlarına dev zammın ardından bu gece yarısı indirim geliyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorine gelecek indirime ilişkin dikkat çeken bilgiyi paylaştı.
MOTORİNE 4 TL 9 KURUŞ İNDİRİM
Aydilek'in açıklamasına göre, motorine bu gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim bekleniyor.
Söz konusu indirim gerçekleşirse motorin fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanacak. İndirimle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki motorin tabelalarının da yeniden değişmesi bekleniyor.
AKARYAKIT TABELALARI DEĞİŞECEK
Motorin kullanan milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği fiyat değişikliği, indirimin uygulanmasıyla birlikte pompaya yansıyacak.
Olcay Aydilek'in paylaşımında yer alan 4 TL 9 kuruşluk indirim beklentisi, akaryakıt fiyatlarında en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.