Akaryakıta tarihi zam gelmişti: Büyük indirim geliyor, tarih belli oldu

Akaryakıtta art arda gelen zamların ardından motorinin litre fiyatı ilk kez 100 liranın üzerine çıktı. 17 Eylül gecesinden itibaren geçerli olan 4 lira 68 kuruşluk artışla motorinin litresi 100 lira 20 kuruşa yükselerek 3 haneli rakamları görmüştü. İndirim müjdesi geldi.