Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü

Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü

Sultangazi’de sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bitişik nizam 5’er katlı iki apartmanın sakinleri, saat 06.00 sıralarında kolonlardan gelen çatlama sesleriyle uyandı. Panikle kendilerini dışarı atan mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak: DHA
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Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü - Resim: 1

Sultangazi’de kolonlarından çatlama sesleri geldiği belirtilen 5'er katlı ve 10 daireli 2 bina tahliye edildi. Ekipler, çatlamaların yan tarafta bulunan inşaat çalışmalarından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

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Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü - Resim: 2

Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’taki 5'er katlı birbirine bitişik 2 apartmanda meydana geldi. Binanın kolonlarından sesler geldiğini fark eden vatandaşlar önce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi ardından binayı tahliye etti.

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Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü - Resim: 3

Olay yerine gelen ekipler, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde binaların duvarlarında çatlamalar meydana geldiği tespit edildi. Ekipler binaları mühürlerken, çevresine emniyet şeridi çekti.

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Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü - Resim: 4

Öte yandan çatlamaların, binaların yan tarafında bulunan ve yapımı devam eden inşaat çalışmalarından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü - Resim: 5
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Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü - Resim: 6
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Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü - Resim: 7
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Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü - Resim: 8
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Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü - Resim: 9
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