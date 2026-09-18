Sultangazi’de acil tahliye:Uykuda yakalayan dehşet: Binalardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü

Olay yerine gelen ekipler, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde binaların duvarlarında çatlamalar meydana geldiği tespit edildi. Ekipler binaları mühürlerken, çevresine emniyet şeridi çekti.