Kaynak: İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda tesis edilen huzur ve güven iklimi, arıcılık faaliyetlerini şaha kaldırdı. Bölgede sağlanan güven ortamı sayesinde kovanlarını yaylalara çıkaran yüzlerce üretici, 5 aylık konaklamanın ardından bal hasadını tamamladı. Hasat dönemi vesilesiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1. Geleneksel Bal Tanıtım ve Hasat Şenliği düzenlendi. Kato Dağı'ndaki Kahni Cemet Yaylası'nda gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"BEYTÜŞŞEBAP BALINI DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Şenliğin açılışında konuşan Beytüşşebap Kaymakamı Muhammet Emin Tutal, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. İlçenin zengin bitki örtüsüyle arıcılık açısından büyük bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Tutal, "İlçemizde 360 arıcımız bulunuyor. Üreticilerimize pazar konusunda her türlü desteği sağlayarak Beytüşşebap balını dünyaya tanıtacağız" dedi.

"KARAKOVAN BALININ KİLOSU 5 BİN LİRA"

14 yıldır bölgede arıcılık yaptığını ifade eden Beytüşşebap Bal Kooperatifi Başkanı Hıdır Cin ise pazar sorununu aşmak adına kooperatifleştiklerini dile getirdi. Kalite vurgusu yapan Cin, "Bin 450 prolin değerine sahip oldukça kaliteli bir bal üretiyoruz. Karakovan balımızı 5 bin liradan satışa sunuyoruz. Kooperatifimizin desteğiyle üreticilerimiz ürünlerini daha rahat pazarlayabilecek" ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, katılım sağlayan tüm misafirlere bölgenin meşhur balı ikram edildi.