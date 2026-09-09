Kaynak: İHA

Adana’nın Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkiine gelen Adana Valisi Mustafa Yavuz, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek yangının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Yavuz, yangının bazı bölgelerde devam ettiğini belirterek ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahaleyi sürdürdüğünü söyledi.

3 İLÇEDE YANGIN, 15 MAHALLEDE ETKİLİ OLDU

Vali Yavuz, yangının şu ana kadar 3 ilçeyi etkilediğini ve rüzgarın etkisiyle yayılımın zaman zaman değişebildiğini ifade etti.

Yavuz, yaklaşık 15 mahallede yangının etkili olduğunu belirterek vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tahliyelerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Şu ana kadar 285 hanede 835 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Yangının ilk başladığı Kozan ilçesindeki Enizçakırı mevkisinde arazinin zorlu olması nedeniyle karadan müdahalenin bazı anlarda güçleştiğini belirten Vali Yavuz, bu noktalarda hava araçlarının da devreye girdiğini söyledi.

Yavuz, 717 aracın havada ve karada yangınla mücadele çalışmalarına katıldığını belirtti.

Rüzgarın önceki güne göre daha uygun olduğunu ifade eden Yavuz, rüzgarın yeniden şiddetlenmemesinin ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdığını kaydetti.

ALADAĞ’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Vali Yavuz, sabah saatlerinde Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi’ndeki yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde ise yer yer alev ve dumanların görüldüğünü belirten Yavuz, ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yangınla mücadelede bölgedeki Yedigöze Barajı, Seyhan Nehri ve sulama kanallarının önemli avantaj sağladığını belirten Yavuz, su takviyesi konusunda sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Yavuz, Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Üçtepe ve Elifçeler mahallelerinde bazı ev ve ahırların yangından etkilendiğini açıkladı.

Yavuz, yangının tamamen sona ermesinin ardından AFAD koordinasyonunda zarar tespit çalışmalarının yapılacağını belirterek vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.