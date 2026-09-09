Kaynak: Haber Merkezi

ABD'li iş adamı Elon Musk, Neuralink’in geliştirdiği sistemle görme sinyallerinin göz ve optik sinirler yerine doğrudan beynin görsel korteksine aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Musk, “Önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde ilk görme cihazlarını implante edeceğiz. Doğuştan yüzde 100 kör olsanız bile, doğrudan görsel korteksinize sinyaller yazacağız ve bu sadece başlangıç” ifadelerini kullandı.

Neuralink’in Blindsight adı verilen teknolojisi, görme işlevinde sorun yaşayan kişilere göz ve optik sinirleri devre dışı bırakarak doğrudan görsel korteks üzerinden yapay görsel algı sağlamayı amaçlıyor. Sistem kapsamında kamera tarafından alınan görüntülerin işlenerek beyin implantına aktarılması ve elektrotlar aracılığıyla görsel korteksteki nöronların uyarılması hedefleniyor.