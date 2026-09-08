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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ata Demirer ile Erkan Can'ın rol aldığı mapa-şamandıra sistemi tanıtım filminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum paylaşımında, "Ata Demirer ile Erkan Can Fethiye'nin mavisine daldı. Gördükleri manzara ise denizin altında saklı bambaşka bir dünyaydı. Binlerce canlı, deniz çayırları ve nefes alan bir ekosistem. Mapa-Şamandıra Sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, su altındaki yaşamı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇAYIRLARININ ÖNEMİNİ ANLATTILAR

Tanıtım filminde Demirer ve Can, Akdeniz'de tekneyle dolaşırken deniz çayırları üzerine sohbet ederek mapa-şamandıra sisteminin deniz ekosisteminin korunmasındaki önemini anlattı.

Proje, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Proje ile "denizlerin ormanları" olarak nitelendirilen ve deniz ekosistemi açısından büyük önem taşıyan deniz çayırlarının korunması amaçlanıyor.

GÖCEK'TEKİ 17 KOYDA SİSTEM KURULDU

Bu kapsamda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri Projesi hayata geçirildi.

Sistem, teknelerin koylarda gelişigüzel çapa atması yerine deniz tabanına sabitlenmiş tonoz ve mapalara güvenli şekilde bağlanmasını sağlıyor. Böylece teknelerin attığı çapaların deniz tabanına ve deniz çayırlarına verebileceği zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Göcek'teki 17 koyda 896 deniz mapası ve 876 tonoz kullanılarak toplam 856 tekneye hizmet verebilecek mapa-şamandıra sistemleri oluşturuldu.

TEKNELER İÇİN DİJİTAL REZERVASYON DÖNEMİ

Mapa-şamandıra sistemlerinin kurulmasının ardından projenin dijital altyapısı için DERİA Göcek Körfezi Dijital Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi de hayata geçirildi.

Mobil uygulama olarak geliştirilen DERİA sayesinde tekne sahiplerine dijital rezervasyon imkanı sunuluyor. Uygulama, kullanıcılara en yakın mapa-şamandıra sistemini gösterirken koylardaki tekne uygunluğu ve bağlama süreçlerinin de dijital ortamdan takip edilmesini sağlıyor.

Böylece tekne sahiplerinin gelişigüzel çapa atması yerine telefonlarından DERİA uygulamasını kullanarak kendilerine en yakın mapa-şamandıra sistemine yönlendirilmesi amaçlanıyor.