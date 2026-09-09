Meteoroloji'nin açıklamasına göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük çoğunluğunda yağış beklenmezken; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yunus Arıkan
Termometrelerin 37 dereceyi göstereceği günde uzmanlar sıcaklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıyor.
İşte il il hava durumu ve hava sıcaklığı:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık