Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek

Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük çoğunluğunda yağış beklenmezken; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 1

Meteoroloji'nin açıklamasına göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 2

Termometrelerin 37 dereceyi göstereceği günde uzmanlar sıcaklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 3

İşte il il hava durumu ve hava sıcaklığı:

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 4

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 6

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Termometreler 37 dereceyi gösterecek - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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