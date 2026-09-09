İstanbul’da kiralar yüzde 50 daha ucuz olacak: İlçeler belli oldu

KİRA FİYATLARI NASIL OLACAK?

Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, piyasa rayicinin yarısında da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak.