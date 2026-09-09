Son senelerde özellikle İstanbul'da hızla yükselen kira fiyatları, dar ve orta gelirli hanelerin barınma maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.
İstanbul’da kiralar yüzde 50 daha ucuz olacak: İlçeler belli oldu
TOKİ, yüksek kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek için "kiralık sosyal konut" projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında kira fiyatlarının yüzde 50 daha ucuz olması bekleniyor. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Hükümet, devletin mülkiyetinde kalacak kiralık sosyal konut modeliyle piyasaya uzun vadeli ve düşük maliyetli kiralık konut arzı sağlayarak kira artışlarını sınırlamayı hedefliyor. Konutların üç senelik periyotlarla yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesi de daha fazla vatandaşın sistemden yararlanmasını amaçlıyor.
TOKİ eliyle gerçekleştirecek konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.
EVLER 3 YILLIĞINA KİRALANACAK
Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.
KİRA FİYATLARI NASIL OLACAK?
Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, piyasa rayicinin yarısında da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak.
Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkanı tanıyalım ki daha çok insan faydalansın. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullanmıştı.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan yurttaşlar, belirlenecek gelir sınırının altında kalan haneler, memurlar, emekliler, engelli bireyler, kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri.
Sosyal kiralık konutlar; Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde yer alacak.
Kamu önümüzdeki 25 senenin yol haritasını belirledi. Her sene 100 bin, toplamda 2.5 milyon dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi desteklenecek. Kira artış baskısını dengelemek için ülke genelinde 500 bin kiralık sosyal konut hayata geçirilecek.
PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül tarihinde başvuruların başlayacağını açıkladığı kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta 1071 konut kiralanacak. Kura, teslimat ve başvuru koşullarına dair detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Eylül Perşembe günü açıklayacak.