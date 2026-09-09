Kaynak: AA / İHA

Tatvan Özel Can Hastanesi'nde 34 haftalık ve bin 400 gram ağırlığında dünyaya gelen, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında tutulan 3.5 aylık Muhammed Ali Uyan, bir süre solunum desteğine ihtiyaç duymadan izlendi.

Minik bebek oksijen ihtiyacı ve pulmoner hipertansiyon bulgularının görülmesi üzerine hastanın daha donanımlı bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmesine karar verildi.

İleri düzey çocuk yoğun bakım ve çocuk kardiyoloji hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevki uygun görülen yeni doğan bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Yeni doğan bebek ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan her durumda hastaların hızlı ve güvenli şekilde daha donanımlı en yakın ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.