İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Cezayir adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği' suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında kırmızı bülten bulunan M.D.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

Kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul’da yakalandı - Resim : 1

Kımızı bültenle aranıyordu lüks otelde yakalandıKımızı bültenle aranıyordu lüks otelde yakalandıGündem

Kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul’da yakalandı - Resim : 3

Teknik ve fiziki takibin ardından M.D., dün Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gerekli işlemleri tamamlanan M.D., hakkında yürütülen adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul’da yakalandı - Resim : 4