Kaynak: Haber Merkezi

Yangın söndürme ekiplerine destek olmak isteyen motosikletli kuryeler, bu kez sipariş değil yardım taşıdı. Kuryeler, paket servis çantalarını su, ayran ve ilk yardım malzemeleriyle doldurarak yangın bölgesine hareket etti.

Konvoy halinde bölgeye ilerleyen kuryelerin, alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırılmak üzere taşıdığı yardımlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangının etkili olduğu bölgede ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, farklı kurumların yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına çeşitli şekillerde destek veriyor.

Motokuryelerin sergilediği dayanışma ise yangın bölgesinde mücadele eden ekiplere verilen desteğin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.