Kredi kartını makasla kesmek başınıza iş açabilir: Milyonları ilgilendiriyor

Sözcü'nün haberine göre son kullanma tarihi dolan banka ve kredi kartlarını kullanılamaz hale getirmek için makasla kesip çöpe atmak, birçok kişinin uyguladığı yöntemlerin başında geliyor. Ancak yeni nesil kartlarda kullanılan teknolojiler nedeniyle bu yöntem sanıldığı kadar güvenli olmayabilir.