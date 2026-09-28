Sözcü'nün haberine göre son kullanma tarihi dolan banka ve kredi kartlarını kullanılamaz hale getirmek için makasla kesip çöpe atmak, birçok kişinin uyguladığı yöntemlerin başında geliyor. Ancak yeni nesil kartlarda kullanılan teknolojiler nedeniyle bu yöntem sanıldığı kadar güvenli olmayabilir.
Kredi kartını makasla kesmek başınıza iş açabilir: Milyonları ilgilendiriyor
Son kullanma tarihi dolan banka ve kredi kartlarını makasla keserek çöpe atmak oldukça yaygın bir yöntem. Ancak özellikle yeni nesil kartlarda bu alışkanlığın beklenmedik sonuçları olabileceği belirtilirken, uzmanlar kartların bütün halde geri dönüşüme verilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.Kaynak: Diğer
Özellikle dinamik güvenlik koduna (CVV) sahip yeni nesil kartların yapısı, geleneksel banka kartlarından farklılık gösteriyor.
YENİ NESİL KARTLARIN İÇİNDE FARKLI BİR SİSTEM VAR
Fransız mühendis Claire Deilhes'in 2020 tarihli doktora tezinde yer alan yapısal analizlere göre, dinamik güvenlik kodlu yeni nesil kartlarda e-kağıt ekranını besleyen 0,5 milimetreden daha ince lityum mikro piller ve aktif elektrokimyasal hücreler bulunuyor.
Kartlarda ayrıca e-kağıt ekran ve NFC anteni gibi elektronik bileşenler yer alabiliyor. Bu nedenle söz konusu kartlar Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (EEEA) kapsamında değerlendiriliyor.
DEĞERLİ METALLER DE ÇÖPE GİDİYOR
Yeni nesil banka kartlarında altın, paladyum, gümüş ve bakır gibi değerli metaller de bulunuyor.
Kartlar makasla kesilerek küçük parçalara ayrıldığında bu metaller de parçalanıyor. Küçük parçaların geri dönüşüm tesislerindeki ayrıştırma eleklerinden kaçabildiği ve yeniden değerlendirilemediği belirtiliyor.
Geri kazanılamayan parçalar yakılabiliyor veya toprağa gömülebiliyor. Bu durum hem ekonomik kayba hem de önlenebilir çevre kirliliğine yol açıyor.
ASIL TEHLİKE İSE BURADA BAŞLIYOR
Kartların makasla kesilmesine ilişkin uyarının en önemli nedenlerinden biri, içerisindeki lityum-iyon hücrelerin zarar görme ihtimali.
Bu hücrelerin makas veya benzeri araçlarla kesilmesi, ani kimyasal kısa devreye ve termal kaçak olarak adlandırılan aşırı ısınma reaksiyonuna neden olabiliyor.
Daha ciddi risk ise kesim sırasında hidrojen florür gazının açığa çıkabilmesi. Söz konusu gazın göz, cilt veya solunum yollarındaki nemle temas ettiğinde son derece toksik ve yüksek derecede aşındırıcı florhidrik aside dönüşebileceği belirtiliyor. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
KESMEK YERİNE BÜTÜN HALDE GERİ DÖNÜŞÜME VERİN
Bu nedenle geri dönüşüm tesisleri, süresi dolan yeni nesil banka ve kredi kartlarının makasla parçalanmamasını, bütün halde toplanarak geri dönüşüme verilmesini öneriyor.
Haberde görüşlerine yer verilen güvenlik uzmanları, son kullanma tarihi dolmuş veya banka sistemi üzerinden kapatılmış bir kartın teknik olarak işlevsiz hale geldiğini belirtiyor. Mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen güçlü kimlik doğrulama adımları ve güvenlik protokollerinin de olası dolandırıcılık girişimlerine karşı koruma sağladığı ifade ediliyor.