Kaynak: İHA

Artvin’in sarp kayalıklarında ilerleyen üç yaban keçisi, kameraya yansıyan görüntülerle kayıt altına alındı. Görüntülerde, anne yaban keçisinin ardından hareket eden iki yavrusunun kayalık alanda yol almaya çalıştığı görüldü.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy tarafından kaydedilen görüntülerde, yavruların kayaların üzerinde ilerlerken zaman zaman adımlarını dikkatlice attıkları ve dengelerini sağlamaya çalıştıkları görülüyor.

Anne yaban keçisi kayalık bölgede ilerlerken yavruları da onun arkasından hareket ediyor. Bir süre annelerinin çevresinde dolaşan yavrular, daha sonra kayalıklara çıkarak ilerlemeyi sürdürüyor. Sarp arazide yaşanan bu anlar, yavruların kayalık zeminde hareket etmeyi öğrenmesini görüntülere yansıtıyor.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, görüntüleri "Yavruların huzurla ilerleyebilmesi için anne her zaman tetiktedir" ifadelerinin yer aldığı notla paylaştı.