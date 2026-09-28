Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yer alan Mercan Vadisi, bu kez yaban domuzunun su içindeki mücadelesine sahne oldu.
Doğal yaşam alanında hareket eden yaban domuzu, Mercan Deresi’ne girdikten sonra bir süre yüzerek ilerledi. Akıntının ters yönünde yüzmeye devam eden hayvan, çabasının ardından derenin karşı kıyısına ulaştı.
Yaban domuzunun sudaki ilerleyişi, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Akın Gedik’in kamerasına yansıdı.
Mercan Vadisi’nde kaydedilen görüntülerde, yaban domuzunun akıntıya rağmen derede yüzerek karşıya geçmesi görülürken, bölgedeki yaban hayatından dikkat çeken bir an da kayıt altına alınmış oldu.