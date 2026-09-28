Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası önlerinde su alarak batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28 Eylül tarihinde Balıkesir ili Marmara ilçesi Koyun Adası önlerinde bir yelkenli teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği, yelkenli teknede bulunan 2 şahsın teknenin karaya oturması sonucunda Koyun Adası'nda kayalık bir bölgede kıyıya çıktıkları bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-DOST), 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde Koyun Adası'nda kayalık bir bölgede tespit edilen 2 şahıs Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) tarafından kurtarılarak sağlık durumları iyi olarak Bandırma'ya intikal ettirilmiştir"