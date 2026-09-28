Kaynak: İHA

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.A. idaresindeki 38 ARS 052 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan ve kendisine yol vermek üzere duraklayan M.K. yönetimindeki 38 KM 579 plakalı otomobile çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.A. için çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasıyla motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin motosikletliye yol vermek için durduğu, ardından gelen motosikletin duramayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.