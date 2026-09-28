600 bin TL'nin mevduat kazancı değişti: En yüksek tutarı veren banka belli oldu (28 Eylül 2026)

Birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendiren tasarruf sahipleri, faiz oranlarındaki güncellemeleri takip etmeyi sürdürüyor. 600 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonunda sağlayacağı getiri de bankaların güncel faiz oranları esas alınarak yeniden hesaplandı. Finans kuruluşlarının sunduğu oranların birbirinden farklı olması, tasarruf sahiplerinin alternatif teklifleri karşılaştırmasına neden oluyor.

Peki, 600 bin TL bir aylık vadeli hesapta ne kadar kazanç sağlayacak? İşte finans kuruluşlarının faiz oranları ve tahmini getiri tutarları...