600 bin TL birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendirmeyi düşünenler için finans kuruluşlarının güncel faiz oranları belli oldu. Açıklanan yeni oranlarla birlikte, bir aylık vade sonunda elde edilecek kazanç tutarı da netlik kazandı. İşte ayrıntılar...
600 bin TL'nin mevduat kazancı değişti: En yüksek tutarı veren banka belli oldu (28 Eylül 2026)
600 bin liralık birikimlerini 32 günlük vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için finans kuruluşlarının faiz oranları yeniden güncellendi. Belirlenen yeni oranlarla birlikte, bir aylık vade sonunda elde edilecek kazanç tutarı da belli oldu. İşte ayrıntılar...Dilem Taştan
Birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendiren tasarruf sahipleri, faiz oranlarındaki güncellemeleri takip etmeyi sürdürüyor. 600 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonunda sağlayacağı getiri de bankaların güncel faiz oranları esas alınarak yeniden hesaplandı. Finans kuruluşlarının sunduğu oranların birbirinden farklı olması, tasarruf sahiplerinin alternatif teklifleri karşılaştırmasına neden oluyor.
Peki, 600 bin TL bir aylık vadeli hesapta ne kadar kazanç sağlayacak? İşte finans kuruluşlarının faiz oranları ve tahmini getiri tutarları...
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri:18.227 TL
Vade Sonu Tutar: 618.227 TL
ODEA
Günlük Kazandıran Oksijen Hesap
Faiz Oranı Yüzde 42,00
Net Getiri:18.227 TL
Vade Sonu Tutar: 618.227 TL
Yeni Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Getiri: 16.274 TL
Vade Sonu Tutar: 616.274 TL
ON DİJİTAL
ON Plus
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Getiri: 15.913 TL
Vade Sonu Tutar: 615.913 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Getiri:16.274 TL
Vade Sonu Tutar: 616.274 TL
AKBANK
Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 16.925 TL
Vade Sonu Tutar: 616.925 TL
Serbest Plus Hesap:
Faiz Oranı: Yüzde 38,00
Net Getiri:16.491 TL
Vade Sonu Tutar: 616.491 TL
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Getiri: 16.968 TL
Vade Sonu Tutar: 616.968 TL
TÜRKİYE FİNANS
Günlük Hesap
Kâr Payı: Yüzde 44,00
Net Getiri:16.658 TL
Vade Sonu Tutar: 616.658 TL
ING
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Getiri: 19.095 TL
Vade Sonu Tutar: 619.095 TL
GETİR FİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 15.644 TL
Vade Sonu Tutar: 615.644 TL
Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 16.925 TL
Vade Sonu Tutar: 616.925 TL
HAYAT FİNANS
Avantajlı Hesap
Kâr Payı: Yüzde 40,48
Net Getiri: 17.567 TL
Vade Sonu Tutar: 617.567 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 38,00
Net Getiri: 16.491 TL
Vade Sonu Tutar: 616.491 TL
N Kolay Bono
Faiz Oranı: Yüzde 38,00
Net Getiri: 16.491 TL
Vade Sonu Tutar: 616.491 TL
EN PARA
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 35,25
Net Getiri: 15.298 TL
Vade Sonu Tutar: 615.298 TL
DENİZBANK
Kaptan Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 19.529 TL
Vade Sonu Tutar: 619.529 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 16.925 TL
Vade Sonu Tutar:616.925 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 18.227 TL
Vade Sonu Tutar: 618.227 TL
YAPI KREDİ
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 18.227 TL
Vade Sonu Tutar: 618.227 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Getiri:16.057 TL
Vade Sonu Tutar: 616.057 TL