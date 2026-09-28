Özdemir Araştırma, 22-26 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 12 katılımcıyla 31 ilde gerçekleştirdiği ankette Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bir anket çalışması gerçekleştirdi.
Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor?
CHP'den istifa eden ve kamuoyunda "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışılan Mansur Yavaş, "Tarihi belli olmayan seçimi konuşmaya gerek yok" çıkışıyla Ankara2ya odaklandığını açıklamıştı. Son ankette Yavaş'ın en çok oy alma potansiyeli olan bölgeler dikkat çekti.Aykut Metehan
Ankette katılımcılara "Mansur Yavaş'a oy verme ihtimaliniz nedir?" sorusu yöneltildi.
Bölge bazlı yayımlanan ankette Mansur Yavaş'ın en çok oy alabildiği ve oy alamadığı bölgeler belli oldu.
İşte Özdemir Araştırma'nın Mansur Yavaş anketinin sonuçları:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Oy verebilirim: %19,1
Kesinlikle oy vermem: %80,9
Doğu Anadolu Bölgesi
Oy verebilirim: %30,2
Kesinlikle oy vermem: %69,8
Marmara Bölgesi
Oy verebilirim: %45,2
Kesinlikle oy vermem: %54,8
Ege Bölgesi
Oy verebilirim: %46,8
Kesinlikle oy vermem: %53,2
Karadeniz Bölgesi
Oy verebilirim: %49,0
Kesinlikle oy vermem: %51,0
İç Anadolu Bölgesi
Oy verebilirim: %51,9
Kesinlikle oy vermem: %48,1
Akdeniz Bölgesi
Oy verebilirim: %53,2
Kesinlikle oy vermem: %46,8