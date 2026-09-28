Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor?

Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor?

CHP'den istifa eden ve kamuoyunda "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışılan Mansur Yavaş, "Tarihi belli olmayan seçimi konuşmaya gerek yok" çıkışıyla Ankara2ya odaklandığını açıklamıştı. Son ankette Yavaş'ın en çok oy alma potansiyeli olan bölgeler dikkat çekti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 1

Özdemir Araştırma, 22-26 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 12 katılımcıyla 31 ilde gerçekleştirdiği ankette Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bir anket çalışması gerçekleştirdi.

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Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 2

Ankette katılımcılara "Mansur Yavaş'a oy verme ihtimaliniz nedir?" sorusu yöneltildi.

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Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 3

Bölge bazlı yayımlanan ankette Mansur Yavaş'ın en çok oy alabildiği ve oy alamadığı bölgeler belli oldu.

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Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 4

İşte Özdemir Araştırma'nın Mansur Yavaş anketinin sonuçları:

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Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 5

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Oy verebilirim: %19,1

Kesinlikle oy vermem: %80,9

5 12
Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 6

Doğu Anadolu Bölgesi

Oy verebilirim: %30,2

Kesinlikle oy vermem: %69,8

6 12
Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 7

Marmara Bölgesi

Oy verebilirim: %45,2

Kesinlikle oy vermem: %54,8

7 12
Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 8

Ege Bölgesi

Oy verebilirim: %46,8

Kesinlikle oy vermem: %53,2

8 12
Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 9

Karadeniz Bölgesi

Oy verebilirim: %49,0

Kesinlikle oy vermem: %51,0

9 12
Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 10

İç Anadolu Bölgesi

Oy verebilirim: %51,9

Kesinlikle oy vermem: %48,1

10 12
Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 11

Akdeniz Bölgesi

Oy verebilirim: %53,2

Kesinlikle oy vermem: %46,8

11 12
Özdemir Araştırma'dan Mansur Yavaş anketi: En çok oyu hangi bölgeden alıyor? - Resim: 12
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