CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı, CHP'den ayrılarak başka partilere geçen belediye başkanları ve parti üyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“AK PARTİ'YE GİDİŞİ ANLAMAM MÜMKÜN DEĞİL”
Parti içindeki tartışmalar nedeniyle CHP'den ayrılarak başka bir partiye geçen isimlerin durumunu anlayabileceğini ifade eden Sarı, AK Parti konusunda ise farklı düşündüğünü belirtti.
Sarı, “CHP’nin içinde olup da YENİ Parti’ye giden belediye başkanlarını kısmen anlayabilirim ancak, ayrılıp AK Parti’ye gitmek hiçbir biçimde anlaşılamaz” açıklamalarında bulundu.
Sarı ayrıca CHP'den seçilen isimlerin AK Parti'ye geçmesi durumunda parti olarak öz eleştiri yapılması gerektiğini savundu.