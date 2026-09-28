Olay, 6 Eylül günü Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi İ.D.’nin evine mutfak penceresinden girdi. Şüpheli, ev sahibine bıçak çekerek içinde kimlik kartları ve 3 bin 600 lira bulunan cüzdanı gasp etti. Şüpheli, olayın ardından kaçarken İ.D. polise giderek şikayette bulundu.
POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Polis gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ş.A.O. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.A.O., bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.