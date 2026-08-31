Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Sigorta sektöründe dijital dönüşüm ve yapay zeka yatırımları hız kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) büyüme de dikkat çekiyor.

EY ve PwC tarafından yayımlanan araştırmalar, sigorta şirketlerinin rekabet avantajı elde edebilmek için yapay zekâ, veri odaklı karar alma ve stratejik iş birliklerine daha fazla odaklanması gerektiğine işaret ediyor.

EY Küresel Sigorta Görünümü 2026 Araştırması'na göre sektörün önündeki dönemde büyüme stratejilerinin yeniden tanımlanması, yapay zekâyla uzun vadeli değer yaratılması, değişken piyasa koşullarına hazırlık, özel sermayeyle stratejik iş birlikleri ve iş gücü ile kurum kültürünün dönüşümü öne çıkıyor.

18 YAŞ ALTI BES'TE SÖZLEŞME SAYISI 1 MİLYON 965 BİNE ULAŞTI

2021 yılında başlayan 18 yaş altı BES uygulamasında katılımcı sayısı hızla artıyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, Mayıs 2026 itibarıyla BES'e giren çocukların sayısı 1 milyon 700 bini aşarken toplam sözleşme sayısı 1 milyon 965 bine ulaştı.

Bu yaş grubundaki toplam fon büyüklüğü 82,6 milyar lirayı, devlet katkısı ise 18,9 milyar lirayı geçti.

0-4 yaş grubundaki katılımcı sayısı 337 bine ulaşırken, 5-10 yaş grubunda toplam katılımcı sayısı 720 bin 805 olarak kaydedildi. BES'i en fazla tercih eden yaş grubu ise 123 bin 143 çocukla 8 yaş grubu oldu.

AGENTİC AI SİGORTACILIĞIN İŞLEYİŞİNİ DEĞİŞTİRİYOR

PwC'nin "Unlocking Tomorrow: Agentic AI for Financial Services" çalışmasına göre agentic AI, bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarında operasyonel verimlilikten müşteri deneyimine, risk yönetiminden uyum süreçlerine kadar çalışma modellerini dönüştürüyor.

Sigorta sektöründe özellikle risk değerlendirme, hasar ve dolandırıcılık yönetimi ile müşteri hizmetleri agentic AI'ın öne çıktığı alanlar arasında bulunuyor.

Yapay zeka ajanları; başvuru belgeleri, geçmiş poliçe ve hasar verileri ile dış kaynaklardan gelen bilgileri toplayıp düzenleyebiliyor, eksik ve tutarsız unsurları belirleyerek yapılandırılmış risk dosyaları oluşturabiliyor.

Hasar yönetiminde ise hasar ihbarından ödeme aşamasına kadar kanıt toplama, poliçe doğrulama ve tutarsızlıkların tespit edilmesi gibi görevlerde kullanılabiliyor.

SİGORTACILIKTA 2030 HEDEFLERİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, sektörün 2030 hedeflerini açıkladı.

Buna göre sigortalılık oranının 2025'teki yüzde 2,6 seviyesinden 2030'da yüzde 5'e, sektör büyüklüğünün ise 50 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Yaşar, sektörün yeni bir büyüme dönemine girdiğini belirterek özellikle afet yönetimi, tamamlayıcı sağlık, emeklilik sistemleri ve tarım sigortalarında ortak çözümlere odaklanılacağını ifade etti.

2026'nın ilk çeyreğinde sektörün 4,2 trilyon lira aktif büyüklüğe, 459 milyar lira öz sermayeye ve yüzde 185 sermaye yeterlilik oranına ulaştığı bildirildi.

BES'TE İKİNCİ BASAMAK EMEKLİLİK GÜNDEMDE

TSB Başkan Yardımcısı Ayhan Sincek, BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki toplam katılımcı sayısının 18 milyonu aştığını, fon büyüklüğünün ise 2,5 trilyon lira seviyesine ulaştığını açıkladı.

Sincek, işveren katkılı ikinci basamak emeklilik modellerinin Türkiye'nin tasarruf kapasitesini daha da güçlendirebileceğini belirtti.

ZORUNLU AFET SİGORTASI İÇİN YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR

Sektörün gündemindeki başlıklardan biri de Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) oldu.

TSB Başkan Yardımcısı Fahri Uğur, ZAS'ın TBMM'de yasalaşmasını beklediklerini belirterek afet sigortacılığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uğur, deprem riskinin yanı sıra sel, yangın, don, heyelan ve aşırı hava olaylarını da kapsayan daha bütüncül çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

BES HESAPLARI TEK UYGULAMADAN TAKİP EDİLEBİLİYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki farklı şirketlerde bulunan sözleşmelere BES Mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Uygulama üzerinden toplam birikim ve devlet katkısının yanı sıra devlet katkısına hak kazanma oranı, birikimin tarihsel gelişimi, emeklilik tarihi, tahmini emeklilik geliri, fon dağılımı ve fon portföyüne ilişkin risk değeri gibi bilgilere erişilebiliyor.

Ayrıca çocukların BES hesapları ile mirasçısı olunan yakınların hesaplarına ilişkin bilgiler de uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.