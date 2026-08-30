Kaynak: AA

Bireylerin emeklilik dönemlerindeki refah seviyesini korumayı ve uzun vadeli tasarruflarla ülke ekonomisine kaynak yaratmayı hedefleyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 23. yaşına emin adımlarla ve rekorlarla ilerliyor. 27 Ekim 2003'te hayatımıza giren sistem, bugün Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte 18,2 milyonu aşkın vatandaşa hizmet veriyor.

FON HAVUZU BÜYÜYOR, EMEKLİ SAYISI YARIM MİLYONU GEÇTİ

EGM'nin 21 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre, sistemin ulaştığı devasa büyüklüğün detayları şöyle şekillendi:

Katılımcı sayısı 10 milyon 332 bin 553'e ulaştı. Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü ise 2 trilyon 473 milyar 961 milyon lira oldu. Sistemden emekli olma hakkı kazananların (aktif bir emeklilik planı olan veya sistemden emekli olarak ayrılanlar) sayısı 501 bin 81'e yükseldi.

Çalışanların dahil edildiği OKS tarafında katılımcı sayısı 7 milyon 889 bin 592, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ise yaklaşık 164 milyar lira olarak kaydedildi.

Her iki sistemin (BES ve OKS) toplam katılımcı sayısı 18 milyon 222 bin 145'e, toplam fon büyüklüğü ise 2 trilyon 637 milyar 958 milyon liraya ulaştı. Bu dev havuzun 296,2 milyar liralık kısmını doğrudan devlet katkısı oluşturuyor.

2026'DA SİSTEME 286 BİN YENİ KATILIMCI GELDİ

BES ve OKS havuzu, geride bıraktığımız 2025 yılının sonundan bu yana istikrarlı bir büyüme grafiği çizdi. 2025 sonunda 2,1 trilyon lira seviyesinde olan toplam fon büyüklüğü, Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 21,9'luk bir artışla fonlarına yaklaşık 475 milyar lira daha ekledi. Aynı dönemde sisteme 286 bin 650 yeni vatandaş (yüzde 1,6 artış) katıldı.

EN BÜYÜK İLGİ "SIFIR YAŞ" BEBEKLERE: ÇOCUKLARIN KUMBARASINDA

114 Milyar TL Var! Haziran 2021'de hayata geçirilen ve ailelerden büyük ilgi gören "18 yaş altı BES" uygulaması ise hızla büyümeye devam ediyor. Sistemin geleceğine dair öne çıkan veriler şu şekilde:

1 milyon 744 bin 360 çocuk sistemde tasarruf ediyor. Çocukların birikimleri ve 21,6 milyar liralık devlet katkısıyla birlikte toplam fon 114 milyar 622 milyon liraya ulaştı.

Yıl başından bu yana sisteme 103 bin 378 yeni çocuk dahil oldu, fon büyüklüğü ise neredeyse 30 milyar lira arttı.

18 yaş altı grupta en yüksek katılım, 173 bin 205 sözleşme ile henüz yeni doğmuş "sıfır yaş" grubundaki bebeklerde görüldü.