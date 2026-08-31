Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor

Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor

Kademeli emeklilik modeline dair önerilen modellerde emeklilik yaşının kadınlarda 43'ten 51'e, erkeklerde ise 45'ten 53'e kadar kademeli biçimde yükselmesi öngörülüyor. Kademeli emeklilikte son durum ne?

Kaynak: Diğer
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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 1

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi yapıldığı için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamayan çalışanlar, emeklilik sisteminde yeni bir formül talep ediyor.

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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 2

EYT'yi kıl payı (gün, ay veya birkaç yıl farkla) kaçıran kesimin oluşturduğu dernekler tarafından gündeme getirilen "kademeli emeklilik" modeli, keskin yaş sınırları yerine esnek ve basamaklı bir geçişi öngörüyor.

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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 3

Kademeli emeklilik modeli, EYT'den farklı olarak yaş şartının tamamen ortadan kaldırılmasını değil, işe giriş tarihine göre orantılı olarak artırılmasını teklif ediyor.

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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 4

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; taslakta emeklilik yaşının kadınlarda 43'ten 51'e, erkeklerde ise 45'ten 53'e kadar aşamalı olarak yükseltilmesi isteniyor.

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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 5

1999-2000 yılları arasında işe başlayan kadınların 43, erkeklerin ise 45 yaşında emekli olabilmesi hedefleniyor.

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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 6

Çalışma hayatına daha geç katılanların emeklilik yaşının ve prim gün sayısının bir anda fırlaması yerine, işe giriş yılına göre adil bir kademelendirme yapılması talep ediliyor.

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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 7

Kademeli emeklilik şu an için yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulmuş bir öneri taslağı konumunda; yani henüz yasalaşmış veya Meclis'e gelmiş bir düzenleme bulunmuyor.

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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 8

Uzmanlar ise mevcut EYT düzenlemesinin bütçeye etkilerini hatırlatarak uyarıyor.

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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 9

Türkiye’nin nüfus yapısı ve mevcut ekonomik koşulları göz önüne alındığında, 40'lı yaşlarda emeklilik yolunu açacak yeni bir sistemin mali olarak sürdürülebilmesi oldukça güç.

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Kademeli emeklilikte yeni formül ortaya çıktı: Yaş detayları netleşiyor - Resim: 10

Bu nedenle, kademeli emeklilik modelinin orta vadede yasalaşma ihtimali zayıf görülüyor. Uzmanlar kademeli emekliliğin şu an için iktidarın gündeminde olmadığını ancak 2027 yılında bir erken seçim ekonomisinde gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

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