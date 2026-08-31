Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti

Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti

Ağustos ayı son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi. Murat Kızılboğa’nın araştırmasına göre Birinci parti 2 puan farkla değişti. İşte ayrıntılar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 1

Anket firmaları art arda anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 2

Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa tarafından paylaşılan “Türkiye’nin veri haritası” raporuna göre birinci parti 2 puan farkla değişti.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 3

YENİ PARTİ 2 PUAN FARKLA BİRİNCİ OLDU

“Bu pazar genel seçim olsa...” sorusuyla 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında 1.520 kişiyle gerçekleştirilen son ankette YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 31,8 olarak ölçüldü. AK Parti ise yüzde 29,8 oy aldı.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 4

AK Parti yüzde 29,8’de kaldı.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 5

Son anket sonuçlarına göre YENİ Parti, AK Parti’nin 2 puan önünde yer alarak birinci parti konumuna yükseldi.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 6

AK Parti’nin 2023 genel seçimlerinde aldığı yüzde 35,61’lik oy oranıyla kıyaslandığında, son anketteki oy kaybı 5,81 puan olarak hesaplandı.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 7

AK Parti’nin 2023 genel seçimlerinde aldığı yüzde 35,61’lik oy oranıyla kıyaslandığında, son anketteki oy kaybı 5,81 puan olarak hesaplandı.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 8

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ankette üçüncü sırada DEM Parti yer aldı. DEM Parti’nin oy oranı yüzde 9 olarak ölçüldü. Partinin 2023 genel seçimlerindeki oy oranı ise yüzde 8,82 olmuştu.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 9

MHP ise yüzde 7’lik seçim barajını kıl payı aşarak yüzde 7,3 oy oranına ulaştı.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 10

MHP, 2023 seçimlerinde yüzde 10,07 oy almıştı. Buna göre partinin oy kaybı 2,77 puan oldu.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 11

İYİ PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Araştırmada İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,4 olarak ölçüldü. İYİ Parti 2023 genel seçimlerinde yüzde 9,68 oy almıştı.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 12

Bu iki sonuç karşılaştırıldığında İYİ Parti’nin oy oranındaki düşüş 5,28 puan olarak hesaplandı.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 13

Ankette Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin oy oranı ise yüzde 4,2 olarak ölçüldü.

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 14

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Murat Kızılboğa’nın paylaştığı son anket sonuçlarına göre diğer partilerin oy oranları şöyle:

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 15

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,6

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 16

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 17

Anahtar Parti: Yüzde 1,8

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 18

TİP: Yüzde 0,8

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 19

BTP: Yüzde 0,3

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 20

BBP: Yüzde 0,8

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 21

HÜDA PAR: Yüzde 0,5

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 22

DP: Yüzde 0,3

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 23

BTP: Yüzde 0,3

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Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti - Resim: 24

Diğerleri: Yüzde 0,4

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