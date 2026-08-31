Anket firmaları art arda anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi.
Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi: Birinci parti 2 puan farkla değişti
Ağustos ayı son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Son anket 'Türkiye’nin Veri Haritası'ndan geldi. Murat Kızılboğa’nın araştırmasına göre Birinci parti 2 puan farkla değişti. İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa tarafından paylaşılan “Türkiye’nin veri haritası” raporuna göre birinci parti 2 puan farkla değişti.
YENİ PARTİ 2 PUAN FARKLA BİRİNCİ OLDU
“Bu pazar genel seçim olsa...” sorusuyla 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında 1.520 kişiyle gerçekleştirilen son ankette YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 31,8 olarak ölçüldü. AK Parti ise yüzde 29,8 oy aldı.
AK Parti yüzde 29,8’de kaldı.
Son anket sonuçlarına göre YENİ Parti, AK Parti’nin 2 puan önünde yer alarak birinci parti konumuna yükseldi.
AK Parti’nin 2023 genel seçimlerinde aldığı yüzde 35,61’lik oy oranıyla kıyaslandığında, son anketteki oy kaybı 5,81 puan olarak hesaplandı.
AK Parti’nin 2023 genel seçimlerinde aldığı yüzde 35,61’lik oy oranıyla kıyaslandığında, son anketteki oy kaybı 5,81 puan olarak hesaplandı.
DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA
Ankette üçüncü sırada DEM Parti yer aldı. DEM Parti’nin oy oranı yüzde 9 olarak ölçüldü. Partinin 2023 genel seçimlerindeki oy oranı ise yüzde 8,82 olmuştu.
MHP ise yüzde 7’lik seçim barajını kıl payı aşarak yüzde 7,3 oy oranına ulaştı.
MHP, 2023 seçimlerinde yüzde 10,07 oy almıştı. Buna göre partinin oy kaybı 2,77 puan oldu.
İYİ PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Araştırmada İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,4 olarak ölçüldü. İYİ Parti 2023 genel seçimlerinde yüzde 9,68 oy almıştı.
Bu iki sonuç karşılaştırıldığında İYİ Parti’nin oy oranındaki düşüş 5,28 puan olarak hesaplandı.
Ankette Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin oy oranı ise yüzde 4,2 olarak ölçüldü.
DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI
Murat Kızılboğa’nın paylaştığı son anket sonuçlarına göre diğer partilerin oy oranları şöyle:
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,6
Zafer Partisi: Yüzde 3,4
Anahtar Parti: Yüzde 1,8
TİP: Yüzde 0,8
BTP: Yüzde 0,3
BBP: Yüzde 0,8
HÜDA PAR: Yüzde 0,5
DP: Yüzde 0,3
BTP: Yüzde 0,3
Diğerleri: Yüzde 0,4