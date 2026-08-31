Yeniçağ Gazetesi
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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor

Almanya’da Türk tüketicilere satılan Trilya marka 4 litrelik zeytin posası yağının bir partisi, analizlerde tespit edilen mineral yağ hidrokarbonları nedeniyle geri çağrıldı.

Kaynak: Diğer
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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor - Resim: 1

Almanya'da Türk tüketicilere hitap eden marketlerde satışa sunulan Trilya marka zeytin posası yağı için geri çağırma kararı verildi.

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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor - Resim: 2

Yapılan analizlerde üründe yüksek düzeyde mineral yağ hidrokarbonları MOSH ve MOAH tespit edildi. Yetkililer, belirtilen partinin tüketilmemesi uyarısında bulundu.

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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor - Resim: 3

Geri çağırma duyurusu 27 Ağustos 2026'da yayımlandı. Üründeki mineral yağ bileşenlerinin ilgili yönlendirme değerlerini 10 kattan fazla aştığı belirtildi.

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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor - Resim: 4

ÜRÜN TOPLATILDI

Geri çağırma, Trilya markasının bütün ürünlerini değil, belirli bir partiyi kapsıyor.

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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor - Resim: 5

Uyarıda paylaşılan ürün bilgileri şöyle:

Ürün: Trilya zeytin posası yağı
Ambalaj: 4 litre
Parti numarası: LS162703
Tavsiye edilen tüketim tarihi: 27 Mart 2027
Dağıtıcı: Altay GmbH

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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor - Resim: 6

Ürünün Almanya'nın Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde satışa çıkarıldığı bildirildi. Elinde bu partiye ait ürün bulunan tüketicilerden yağı kullanmamaları ve satın aldıkları yere götürerek iade etmeleri istendi.

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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor - Resim: 7

KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Analizlerde belirlenen MOSH ve MOAH, mineral yağ hidrokarbonlarının iki ayrı grubunu oluşturuyor. Özellikle MOAH, gıda güvenliği bakımından daha büyük endişe yaratıyor. Bu grupta genetik materyale zarar verebilen ve kanserojen özellik taşıyabilen bileşiklerin bulunması nedeniyle gıdalardaki varlığı yakından izleniyor.

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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor - Resim: 8

Konu yalnızca bu geri çağırmayla sınırlı değil. Avrupa Birliği, 2026 yılında bitkisel ve hayvansal yağlar dahil pek çok gıda grubunda MOAH için maksimum limitler belirlenmesine yönelik düzenleme sürecini başlattı. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı da AB'nin hazırladığı taslak düzenlemeyi mart ayında duyurdu.

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Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor - Resim: 9

ZEYTİNYAĞI DEĞİL ZEYTİN POSASI YAĞI

Ürünün ambalajında Türkçe ifadeler bulunmasına rağmen resmi kayıtlarda ürün natürel veya sızma zeytinyağı şeklinde değil, zeytin posası yağı (prina yağı) olarak geçiyor. Dağıtımını Almanya merkezli Altay GmbH yapıyor. Geri çağırma duyurusunda yağın üretildiği ülkeye ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

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