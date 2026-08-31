Türk marketlerinde satılan yağlarda kanserojen madde tespit edildi: Tek tek toplatılıyor

Konu yalnızca bu geri çağırmayla sınırlı değil. Avrupa Birliği, 2026 yılında bitkisel ve hayvansal yağlar dahil pek çok gıda grubunda MOAH için maksimum limitler belirlenmesine yönelik düzenleme sürecini başlattı. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı da AB'nin hazırladığı taslak düzenlemeyi mart ayında duyurdu.