SGK emekli maaşlarının günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kalması, vatandaşları alternatif pasif gelir kaynaklarına yöneltiyor. Finans ve yatırım uzmanları, doğru kurgulanmış bir Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) stratejisiyle SGK maaşını 1,5 hatta 2 katına çıkarmanın ve erken finansal özgürlüğe kavuşmanın formüllerini paylaştı.
Emekliye iki maaş birden veriyor: Uzman isimler formülü açıkladı
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) stratejisiyle SGK maaşını 1,5 hatta 2 katına çıkarmanın ve erken finansal özgürlüğe kavuşmanın formüllerini uzman isimler tek tek anlattı.Gülsüm Hülya Sundu
Tasarruf oranlarının düştüğü ve harcama kalemlerinin arttığı günümüzde, bireylerin sadece çalışarak finansal özgürlüğe ulaşması giderek zorlaşıyor. Pro Strateji kurucuları finans uzmanları Emrah ve Aytuğ Bey, katıldıkları bir yayında yatırımcılara "kendinden para kaçırma" sanatı olarak tanımladıkları BES'in inceliklerini ve emekli maaşını katlama stratejilerini anlattı.
Uzmanların 25 yıllık veriler üzerinden yaptığı karşılaştırmalı analize göre, en üst kademeden prim ödeyen (örneğin kamuda üst düzey yönetici veya albay rütbesinden emekli olan) bir çalışanın SGK'dan alacağı ortalama 100 bin TL'lik emekli maaşına karşılık; aynı prim oranlarının BES'e yatırılması durumunda elde edilecek aylık gelir 220 bin ile 250 bin TL bandına ulaşıyor. Uzmanlar, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için SGK sisteminin şart olduğunu ancak aynı oranda birikimin BES'te değerlendirilmesi halinde emekli maaşının en az 1,5 katı oranında ek bir gelir yaratılacağının altını çiziyor.
Sisteme yatırılan paranın büyümesindeki en büyük etken, doğru fon seçimi. Sisteme ilk girişte katılımcıların otomatik olarak atandığı "standart fonların" enflasyon karşısında eridiğini belirten uzmanlar, yatırımcıları aktif fon yönetimi konusunda uyarıyor:
"Aynı parayı yatıran iki kişiden biri parasını A şirketinin altın fonunda, diğeri B şirketinin altın fonunda değerlendirdiğinde bile yıl sonunda %80 ile %140 arasında devasa getiri farkları oluşabiliyor. Enflasyonist ortamda paranın standart fonlarda veya kamu borçlanma araçlarında bekletilmesi büyük bir kayıptır. Yatırımcıların piyasa koşullarına göre altın, hisse senedi veya para piyasası fonları arasında geçiş yapması elzemdir."
Düzenli ödemenin birleşik getiri (dünyanın 8. harikası) yaratmadaki gücüne dikkat çeken uzmanlar, BES ödemelerinde kredi kartı kullanımının avantaj yarattığını belirtiyor.
Kredi kartı ekstre tarihine göre ayarlanan ödemeler, yatırımcıya 30 ila 45 güne kadar valör (zaman değeri) avantajı sağlarken, bazı şirketlerin sunduğu taksit imkanları paranın zaman maliyetini düşürüyor. Manuel olarak hesaptan para transferi yapmak yerine otomatik çekim talimatı vermek, sistemde kalıcılığı ve disiplini sağlayan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.
Katılımcıların en büyük endişelerinden biri olan "Acil paraya ihtiyacım olursa tüm sistem bozulur mu?" sorusu da yeni mevzuatlarla rafa kalkmış durumda. Uzmanlar, konut alımı, evlilik veya doğal afet gibi durumlarda yatırımcıların sistemden tamamen çıkmak yerine içerideki birikimlerinin yüzde 50'sini çekebileceklerini hatırlatıyor.
Yakın zamanda bu haklara eğitim ve askerlik bedeli gibi harcamaların da eklenmesi bekleniyor. Böylece katılımcılar, yılların getirdiği stopaj ve devlet katkısı avantajlarını kaybetmeden nakit ihtiyaçlarını giderebiliyor.
Yatırımcılara sunulan en çarpıcı stratejilerden biri ise sözleşme sayısını artırmak. Uzmanlar, aylık 20 bin TL tasarruf yapacak bir bireyin bunu tek bir BES sözleşmesine yatırmak yerine 10'ar bin TL'lik iki ayrı sözleşmeye bölmesini tavsiye ediyor. Bu stratejinin sunduğu avantajlar şöyle sıralanıyor:
Acil bir nakit ihtiyacında sadece bir sözleşme bozularak diğerinin devlet katkısı ve birleşik getirisi korunabiliyor.
Mevzuata göre yılda 12 olan fon değişiklik hakkı, 3 ayrı sözleşme yapıldığında fiilen 36'ya çıkıyor. Bu da piyasadaki anlık fırsatları (hisse, altın, döviz geçişleri) değerlendirmede yatırımcıya muazzam bir hareket alanı sağlıyor.
Son olarak uzmanlar, 20'li ve 30'lu yaşlarda sisteme dahil olmanın önemini vurguluyor. 25 yaşındaki bir katılımcının aylık 2 bin TL'lik yatırımının, 50 yaşındaki bir katılımcının 20 bin TL'lik yatırımından çok daha büyük bir kar topu etkisine dönüştüğü belirtilirken; devletin sağladığı yüzde 20 katkı payı ve fonların ortalama yüzde 40- yüzde 60 bandındaki getirilerinin, 10-15 yıl içinde kişiyi emeklilik yaşını beklemeden dahi finansal özgürlüğe kavuşturabileceği ifade ediliyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.