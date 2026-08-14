Emekliye iki maaş birden veriyor: Uzman isimler formülü açıkladı

Uzmanların 25 yıllık veriler üzerinden yaptığı karşılaştırmalı analize göre, en üst kademeden prim ödeyen (örneğin kamuda üst düzey yönetici veya albay rütbesinden emekli olan) bir çalışanın SGK'dan alacağı ortalama 100 bin TL'lik emekli maaşına karşılık; aynı prim oranlarının BES'e yatırılması durumunda elde edilecek aylık gelir 220 bin ile 250 bin TL bandına ulaşıyor. Uzmanlar, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için SGK sisteminin şart olduğunu ancak aynı oranda birikimin BES'te değerlendirilmesi halinde emekli maaşının en az 1,5 katı oranında ek bir gelir yaratılacağının altını çiziyor.