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Kaynak: Haber Merkezi / AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla ortaya çıktı.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 olarak belirlendi.

Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında konumlandı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi öngörülüyor.

Ayrıca ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 olarak açıklandı.

EMEKLİNİN 2 AYLIK MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE 3,67 HESAPLANDI

Ağustos ayında AA'nın yüzde 1,86'lık veri beklentisi ile temmuz ayında açıklanan 1,78'lık enflasyon verisi üzerinden yaptığımız hesaplamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zammı iki ayda yüzde 3,67 oranında çıktığı görülüyor.