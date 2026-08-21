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Altın cephesinden yaşanan sert yükselişler Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzundaki toplam birikimlere de olumlu yansıdı.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından son açıklanan verilere göre; 19 Ağustos itibarıyla BES havuzunun toplam büyüklüğü 2,58 trilyon TL’yi aştı.

BES havuzunda altın yatırımının pozisyonu yüzde 40 ile en yüksek paya sahip olduğu görüldü. Böylece BES’teki toplam birikimler de son ayların en yüksek seviyelere geldi.

“Gönüllü BES” katılımcı sayısı 10,33 milyon kişi ve “Otomatik Katılım Sisitemi” (OKS) ile gelenlerin sayısı ise 7,9 milyon kişi olarak verilerde paylaşıldı.

Toplam birikimin 2,42 trilyon TL gibi büyük çoğunluğu Gönüllü BES yatırımcılarına ait iken, OKS ile gelenlerin payı 160 milyar TL’de oldu.

AKTAŞ: KATILIMCILAR SİSTEME GERİ DÖNMEYECEK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, OKS tarafındaki toplam birikimin üçte ikisinin standart fonlarda beklediğine parmak bastı. Aktaş, “Sisteme girenlere ilk 2 ay zorunlu olarak sunulan başlangıç fonlarının birikimlerdeki payı yüzde 11 iken, geri kalanı değişken fonlarda değerlendiriliyor. OKS fon havuzu, bu yapısı nedeniyle düşük riskli ve aynı zamanda düşük getirili fonlarda bekliyor” ifadelerini kullandı.

OKS’de katılımcıların hangi fonları seçeceklerini bilemediğini ve bu sebeple fon dağılımı değişikliği yapamadığını söyleyen Aktaş, OKS havuzundaki birikimler büyümediğini ve enflasyona yenildiğini ifade etti. Aktaş, “Kazanamayan yatırımcılarda da Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili direnç oluşuyor. 2027-2028'den itibaren OKS'den ilk emeklilikler başlayacak. Büyük ihtimalle bu katılımcılar sisteme geri dönmeyecek” dedi.

OKS NEDİR

OKS’de kamu veya özel sektörde çalışan 45 yaş altı personeller, işverenleri aracılığıyla sisteme otomatik olarak katılır. Çalışanın cayma hakkı bulunuyor. Emeklilik şirketini çalışanlar değil, işveren, anlaşmalı olduğu kurumlar arasından dahil eder. Çalışanlar ise sadece fon dağılımında değişiklik gerçekleştirebilir.

Genellikle çalışanın brüt maaşının en az yüzde 3'ü kesilerek OKS’ye dahil edilir. Ek katkı payı yatırma imkanı standart OKS sözleşmelerinde olmaz.