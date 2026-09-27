Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yurt dışında lisansüstü eğitimlerini sürdüren genç akademisyen ve araştırmacılarla Baykar Milli Teknoloji Merkezi'nde bir araya geldi.
Yurt dışındaki farklı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ve vizyon projeleri ele alındı.
"UFKUMUZ KIZILELMA OLSUN"
Gerçekleştirilen anlamlı buluşmanın ardından resmi X ( eski adıyla Twitter) hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, mesajını Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna duyurdu.
Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenci kardeşlerimizle Baykar’da bir araya geldik. Hedeflerimiz büyük, düsturumuz dosdoğru, ufkumuz KIZILELMA olsun. We came together at Baykar with our brothers and sisters pursuing master's and doctoral studies abroad. Our goals are great, our principle straight and true, our horizon KIZILELMA…"